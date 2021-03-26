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華盛頓眾議會、蒙大拿參眾議會 通過友台決議文

中央社／記者周世惠舊金山25日專電
繼月初愛達荷州（Idaho）眾議會通過友台決議文後，美國西北州包括華盛頓州眾議會及蒙大拿州參、眾議會，近日接連通過友台決議文。（中央社資料照片）
繼月初愛達荷州（Idaho）眾議會通過友台決議文後，美國西北州包括華盛頓州眾議會及蒙大拿州參、眾議會，近日接連通過友台決議文。（中央社資料照片）

繼月初愛達荷州（Idaho）眾議會通過友台決議文後，美國西北州包括華盛頓州眾議會及蒙大拿州參、眾議會，近日接連通過友台決議文，提倡與台灣密切合作交流，挺台熱絡。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處今天發布新聞稿指出，華盛頓州（Washington）眾議會於23日通過挺台決議文，領銜提案的州眾議員、越南裔的泰（My-Linh Thai）曾於2019年訪問台灣。她認為維持台灣和平穩定發展是美國重要利益。

台灣防疫成功的加持與台裔美國人長期對華盛頓州的貢獻為挺台升溫。去年台灣政府捐贈華州15萬片醫療口罩，伸出「台灣可以幫忙」的熱情援手；台積電的子公司WaferTech、長榮航空和陽明海運等台商在當地創造就業機會；台灣是華州的亞洲第4大貿易夥伴，也是華州農產品櫻桃、蘋果和洋蔥的前三大消費國。

華盛頓州與台灣雙方合作關係緊密，包括總部設在華州的國際連鎖會員制量販店好市多（Costco Wholesale Corp.）、全球最大咖啡連鎖品牌星巴克（Starbucks Coffee）、軟體巨擘微軟（Microsoft）和電商龍頭亞馬遜（Amazon）等公司長期投資台灣。

同樣在23日，蒙大拿州（Montana）跨黨派共34位參、眾議員共同提案，且一致通過該州的聯合友台決議文。駐西雅圖辦事處處長甄國清獲邀出席，與蒙大拿州參議長布拉斯德爾（Mark Blasdel）及州眾議長蓋爾特（Wylie Galt）共同見證雙方友好的里程碑。

當天多位議員發言肯定雙邊友誼，蓋爾特及蒙大拿州前眾議長、現任參議員赫茨（Greg Hertz）力挺台灣，強調「台灣是蒙州重要夥伴」。

蒙大拿州盛產小麥及牛肉等農產品，台灣為蒙州第5大貿易夥伴，雙方締結姊妹關係36年。

美方的友台決議文除支持台美加強雙邊經貿關係、洽簽雙邊貿易協定（BTA），並支持台灣參與國際組織。

台灣 蒙大拿州 華盛頓州

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