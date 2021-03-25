我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／拜登上任後首場記者會

路透：港府要外國拒接受英國BNO護照 挨批冒犯

密州爆第三波疫情 日增確診創新高 此年齡層住院飆8倍

特派員黃惠玲╱綜合報導
密州首席醫療官卡爾頓(Joneigh Khaldun)在亨利福特醫院為民眾施打疫苗。(Henry Ford Health System臉書)
密州首席醫療官卡爾頓(Joneigh Khaldun)在亨利福特醫院為民眾施打疫苗。(Henry Ford Health System臉書)

密西根州第三波疫情有越來越嚴重趨勢，該州24日單日新增確診多達4454例，為今年以來最高紀錄，密州醫療與醫院協會(Michigan Health & Hospital Association)數據顯示，從3月1日到23日間，該州40到49歲族群染疫住院比率飆升800%，30到39歲年齡層也出現633%的增長，此外，還有13所醫院的住院患者中，超過九成為新冠感染者。

衛生官員表示，這波疫情可能是英國變種病毒引起，另一原因推測為學校以及各種學生運動項目重啟。

密州首席醫療官卡爾頓(Joneigh Khaldun)說，州長惠特默(Gretchen Whitmer)已經知道了這個情況，州府正在密切觀察發展，她也提到，另一個很重要的數據，是該州65歲及以上的州民，已有2/3至少施打了一劑疫苗，而近來年長者染疫住院的狀況有明顯改善。

根據數據，3月份以來，80歲及以上的長者，感染病毒後的住院率，僅增加37%，而這個族群中已完全施打疫苗的比率達44%。

卡爾頓表示，這波疫情最明顯的變化是年輕人染疫住院率飆漲，其中30到39歲的增長率遠遠超過80歲以上老人家，而目前該州仍未開放30到49歲的一般民眾接種疫苗，除非他們有潛在健康問題。

密西根衛生廳說，數據顯示，高疫苗接種率的族群，感染住院率偏低，由此可以說明疫苗有效減少重症或必須住院的風險。

衛生廳表示，這波疫情爆發的來源，與幼稚園到12年級學生已經重返校園上課有關，這周就至少有36宗新的與學校相關傳染案例，數據指出，學校運動員與學生間的感染案例增加明顯，而30到49歲住院率飆升最多的年齡群，也通常有許多是家有學齡孩童的父母。

Groose Ile學區總監雷勒卡奇(Joanne Lelekatch)剛向學區家長送出通知，將該校課程重新改為全部網課，因該學區出現12例確診，並有98位受影響學生隔離，她表示，是否恢復實體課程，將在春假結束後決定。

住院人數大幅成長，也讓新冠患者使用病床率隨著提高，24日該州住院患者中，72%為新冠病例，其中還有13所醫院的比率超過九成。

疫苗 疫情 學區

上一則

黑人侵擾亞裔商店 痛毆店主

延伸閱讀

協助低收入亞裔老人接種疫苗 全美非營利機構大動員

協助低收入亞裔老人接種疫苗 全美非營利機構大動員
AZ疫苗最新試驗出爐 防護力達76% 略低於上次公布數值

AZ疫苗最新試驗出爐 防護力達76% 略低於上次公布數值
印度暫緩AZ疫苗出口 衝擊COVAX援助窮國計畫

印度暫緩AZ疫苗出口 衝擊COVAX援助窮國計畫
再戰一波…藍突襲綠退讓 疫苗調閱小組復活

再戰一波…藍突襲綠退讓 疫苗調閱小組復活
寶萊塢「傻瓜」阿米爾罕染疫 發言人：正居家隔離

寶萊塢「傻瓜」阿米爾罕染疫 發言人：正居家隔離
中華公所疫苗開打 預約首日2小時前現排隊潮

中華公所疫苗開打 預約首日2小時前現排隊潮

熱門新聞

「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

2021-03-23 16:44
費城北部尼斯頓（Nicetown）社區Hot Pot Cuisine附近一座出租大廳內外，約凌晨3時45分爆發槍擊案，1死5傷。(截自谷歌地圖)

費城非法大型集會槍擊 1死5傷 150人驚慌逃命

2021-03-20 19:37
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)

全美首例 每名非裔賠2.5萬 伊州艾文斯頓市承認歧視

2021-03-23 11:14
德州趙姓夫婦在住家附近遭車輛撞擊，男子重傷不治。（凱勒市警局推特／FOX）

仇視亞裔又一樁? SUV撞死華裔肇逃 德州警方:沒證據

2021-03-22 20:28
拉康姆在餐廳門上貼上新的附加費標語，希望保障顧客與員工安全。（拉康姆傳奇餐廳）

餐館商店學這招 刁客也會乖乖戴口罩

2021-03-21 20:17
31歲的徐瑞為堪薩斯州議會有史以來第一位華裔州眾議員。(徐瑞臉書)

堪州首位華裔議員 酒吧內遭質問是否帶病毒並威脅施暴

2021-03-24 11:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架
圖輯／這張小小的卡 關係未來自由 請好好保存

圖輯／這張小小的卡 關係未來自由 請好好保存
她留紙條請鄰居降低「床上激戰聲」 收到正能量回覆

她留紙條請鄰居降低「床上激戰聲」 收到正能量回覆
直播／拜登上任後首場記者會

直播／拜登上任後首場記者會