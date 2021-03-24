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疫苗接種提高 確診增幅卻逾2成 芝衛生局長發出警告

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥至少接種一劑疫苗的65歲及以上長者，已經超過一半。(芝加哥市長辦公室)
芝加哥至少接種一劑疫苗的65歲及以上長者，已經超過一半。(芝加哥市長辦公室)

芝加哥衛生局局長亞瓦迪警告，芝市新冠病毒指標又再次出現危險信號，尤其是年輕人確診病例增加的情形，與去年10月第二波疫情高峰類似，她說，芝加哥市疫情正在往錯誤方向發展，假使年輕者不戴口罩與保持安全距離，很可能會掀起新一波的疫情擴散，芝城也將失去好不容易取得的防疫績效。

芝加哥市市長萊特福特也呼應亞瓦迪的警告表示，「大家留意，新冠病毒還在」，如果民眾不遵守防疫規定，那麼市府只好再度縮緊各項開放政策。

亞瓦迪說，雖然過去七天芝加哥的平均確診率仍維持在低風險的3.2%，但卻比上個循環的七天確診率2.9%，增長了23%，「可見疫情正往錯的方向發展」，根據該市的疫情統計表顯示，芝加哥單日確診病例從285個增加到350個，由於檢測量僅提高了6%，因此這次增幅並非由檢測數量增加造成，而該市的確診數只要達到300個時，就屬於「高風險」。

她提到，雖然目前醫院加護病房的使用率，仍處於疫情期的低水平，但過去兩周因為染疫而到醫院急診的人數，上升了45%，此外，芝市已經連續五天的疫情指標呈現至少10%的增長，如果繼續惡化，接下來的各項重開計畫都將延遲。

衛生局表示，這波新增的確診病例，集中與18到29歲的年輕人，30到39歲的年齡層居次，第三多的則是40到49歲者，亞瓦迪說，這些族群可能是因為芝加哥接種疫苗人數不斷增加，而放下了防疫警戒。

目前芝加哥超過一半的65歲及以上族群已經施打了至少一劑疫苗，但整體人口中，只有11.6%完成接種，亞瓦迪說，接下來四到六周的疫情狀況，將成為夏季是否能順利恢復開放與舉辦各種活動的關鍵期。

衛生局正在調查幾宗群聚感染案例，其中包括高中與大學的體育比賽，每個群聚感染人數從四到17個不等，衛生局也將調查一些年輕人的聚會活動，亞瓦迪說，這波感染主要的驅動因素是「社交聚會」，很少病例來自餐館堂食。

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