有圖有真相:移民收容所根本像牢籠 拜登政府難堪

海關與邊境保護局在德州唐納市的移民安置中心狀況差到極點。（民主黨眾議員庫拉爾辦公室）

德州選出的民主黨籍聯邦眾議員 庫拉爾（Henry Cuellar）22日公布一批令拜登 政府相當難堪的照片。海關與邊境保護局（CBP）在德州唐拿市（Donna）設立的移民收容中心，內部狀況糟到極點，雖然看起來多數人都戴上口罩，但是一間單人房擠進好幾個人，有些人還被關在幾近牢籠的箱子裡，多數人還得睡在鋁板上。

在拜登接任總統之後，南方邊境的移民人數就開始增加，但是相對於先前的開放採訪，拜登政府現在卻以防疫為由，禁止記者入內採訪與拍攝。Getty Images資深攝影記者摩爾（John Moore）上周就推文批評，不管是小布希、歐巴馬，甚至是川普 ，都沒有禁止記者進入收容中心，「我誠懇地希望CBP不要再隱匿他們的所作所為了」。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）則強調，聯邦正在討論如何向媒體開放包括唐拿市的收容中心，並且也會致力於減少唐拿市等中心的留容人數。至於眾議員庫拉爾所公布的照片，莎奇則說，這些孩童是為了躲避暴力、迫害才來到美國的，他們的到來不是美國的威脅，因此聯邦會儘可能地以人道方式安置他們。莎奇另外指出，這些照片更明白地顯示，收容中心不是適合孩童待的地方，雖然將他們遣返是個選項，但聯邦並不認為這樣做是對的。

不過，這批照片也成了共和黨人的「相罵本」，批評民主黨人並沒有比前總統川普好到哪去，只是偽善地裝腔作勢。聯邦眾議員畢夏普（Dan Bishop）就說，民主黨或媒體要不是裝模作樣詆毀川普，就是明明知情卻故意為之，如果是惡意的，那他們現在又在幹嘛？小孩被關在籠子裡，這比川普在任時還更糟。