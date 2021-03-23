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癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

記者張筠／馬州報導
「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）
「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）

馬州巴爾的摩的華裔餐廳業主朱冠宇近日駕車六小時，親自到佛蒙特(Vermont)為一名肺癌晚期的顧客做了她最喜愛的餐點，在餐飲行業奮鬥17年的朱冠宇認為，經營餐廳最重要的是傳遞愛心，而非盈利賺錢，「我吃苦了，別人就能吃上美味食物。」

今年30歲的朱冠宇是巴爾的摩Ekiben餐廳業主，去年2月他們開了第二家分店，開業之初就受疫情重創，至今店面仍僅提供外賣服務。

雖然生意受阻，朱冠宇仍將顧客需要、員工安全放在首位，近日他收到瓊斯(Brandon Jones)的一封郵件，瓊斯表示肺癌晚期的母親一直很喜歡Ekiben的花椰天婦羅(tempura broccoli)，因此向朱冠宇詢問菜譜，令他驚訝的是，朱冠宇後來親自駕車六小時，帶著所有的食材到佛蒙特，烹飪完畢後親自將花椰天婦羅送到瓊斯母親家。

瓊斯說，住在佛蒙特的母親每次來巴爾的摩拜訪他時都會到Ekiben吃一份花椰天婦羅，但去年12月被診斷肺癌晚期後就很難出行，「我們希望她在生命的最後階段能享受美食，因此聯絡朱冠宇，沒想到他如此慷慨，不遠萬里親自給母親送來她最愛的食物。」

此行為不僅感動瓊斯一家，也讓朱冠宇獲得社區眾多好評，對此朱冠宇只是謙虛的說「消費者信任我們，我就更需要承擔好自己的職責。」

朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，「保證食物和服務質量是最基本」，他說，每個人在疫情期間都面臨極大壓力，他在餐飲行業中奮鬥了17年，一直認為餐館經營應該出於對食物、顧客和社區的愛，並非出於盈利賺錢，「(經營餐廳的)本心是傳遞快樂，如果我不能快樂的經營餐廳，別人也無法從我的食物中獲得快樂。」

朱冠宇父母來自台灣，從小培養他吃苦耐勞的品格，身為第二代移民，朱冠宇見證了父輩們的艱辛，因此也格外珍惜身邊的各種機會，時刻提醒自己要「走上坡路」，他每天平均工作12到13小時，下班還會研讀各種關於食物和經營店面的書籍，並練體能保持健康，「開餐館就像練體育一樣，如果不進步，總有人會超越你」，他也時刻以「人外有人、天外有天」來勉勵自己，「經營餐廳是一件有趣的挑戰(fun challenge)，我自己要吃苦，顧客才能吃到美味。」

瓊斯表示，他的母親每次來巴爾的摩看望他時都會到Ekiben吃一份花椰天婦羅。（E...
瓊斯表示，他的母親每次來巴爾的摩看望他時都會到Ekiben吃一份花椰天婦羅。（Ekiben提供）
朱冠宇(左)近日與員工(右)駕車六小時，到佛蒙特給一名癌症晚期顧客送上美食。（E...
朱冠宇(左)近日與員工(右)駕車六小時，到佛蒙特給一名癌症晚期顧客送上美食。（Ekiben提供）

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