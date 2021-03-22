仇視亞裔又一樁? SUV撞死華裔肇逃 德州警方:沒證據

德州趙姓夫婦在住家附近遭車輛撞擊，男子重傷不治。（凱勒市警局推特／FOX）

德州 FOX4電視台報導，20日晚間位於凱勒（Keller）市發生一起駕車肇事逃逸事件，58歲華裔 趙姓男子（譯音, Zhou "Brian Feng，譯音）遭車輛撞擊不幸身亡。在全美彌漫仇視亞裔 之際，凱勒警方表示，沒有證據顯示肇事者是故意衝撞被害人，呼籲民眾提供相關訊息。

這起事件發生在20日傍晚近6時，趙姓男子與妻子當時正在Johnson Road 1100號街區上行走，距離他們家不到100碼。

警方指出，一輛灰色SUV行駛過馬路時，撞到趙男，送醫後不治。肇事車輛22日已被警方尋獲，現正追查車主和肇事駕駛。

他的長子，31歲的Albert表示，父親是一位保護家人的英雄，「他總是在你的身後行走，確保他可以看到你，知道你一切都很好」他說，「我很想念父親，我愛他。」

SUV肇事後駕車逃逸，在Keller-Smithfield Road向南行駛，最後一次出現在Keller Parkway上。

趙的妻子並未被車撞倒，她告訴親友們，當時他們正在草坪上行走，趙被撞飛，最後倒在水泥地上。

家庭朋友劉法蘭克（Frank Liu）說，「據我所知，當時他們甚至不在街道上，而是站在草地上。」

Albert說「我母親很堅強，她也願意原諒肇事者。」他期許自己未來能有父親的一半強大。對於肇事司機，他說「我希望他能意識到他給我們一家人，親朋好友帶來痛苦。」

警方要求住在附近的民眾和業者，查看其安裝的監視器，是否出現肇事車輛相關訊息。

鄰近居民Caitlyn Denicola說，「人們在這條路上，通常以約每小時40至50哩速度駕駛，而這條路限速30哩，因這條路上通常較少車流。」

為回應民眾對這條路安全性的擔憂，凱勒市在臉書上指出，計畫進行600萬元對該Johnson Road重建。

警方歡迎民眾致電817-743-4532或電郵[email protected]提供訊息。