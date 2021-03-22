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芝華埠成立逾百年 歧視竟仍存在 伊州長：不能容忍

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華埠治安基金會副會長劉紅(前右)邀請州長出席27日華埠舉行的反暴力大集會。 (特派員黃惠玲/攝影)
華埠治安基金會副會長劉紅(前右)邀請州長出席27日華埠舉行的反暴力大集會。 (特派員黃惠玲/攝影)

伊利諾州州長普立茲克與多位亞裔州眾議員、亞裔核心工作小組(Asian American Caucus)成員，22日在芝城華埠共同譴責亞特蘭大濫殺案，普立茲克表示，亞裔過去一年因為新冠疫情而無辜成了代罪羔羊，這種情況不能容忍也不允許出現，州眾議員馬靜儀則提到，百年前原本位於市中心的華埠，因受暴力與歧視才遷移到現址，百年後的華埠卻又再度遭遇針對膚色的威脅，「令人完全無法接受」。

她與與會議員表示，議會正積極推動通過教育法案(The TEAACH Act, HB 376)，希望正本清源，從中小學生了解亞裔歷史著手解決長久存在的偏差看法。

普立茲克與伊州州眾議員馬靜儀、王明華(Denise Wang Stoneback)、楊啟華(Janet Yang)，以及亞裔核心工作組主席馮妙燕(Josina Marita)、華埠更好團結聯盟社區聯繫員聶彥婷等人，出席了在譚繼平公園舉行的該活動。

普立茲克表示，亞特蘭大的槍擊案並不是突發的單一事件，而是長久存在的亞裔歧視問題的顯現，他說，從新冠疫情爆發後，亞裔成為代罪羔羊，一年來，仇恨亞裔，特別是女性的案例頻發，「當然這種歧視情況，並非只在去年發生」，每個人都應該一起站出來杜絕族裔歧視與仇恨。

他說，亞裔都對伊州的發展有很大貢獻，而每一位亞裔州民就是「我們的鄰居，我們的家人」，因此身為州長，他絕對不會容許任何人對特定膚色、族裔歧視，他更鼓勵所有亞太裔，如遭遇或看到歧視，一定要站出來舉報。

馬靜儀說，她服務的第二選區包括了華埠等華人人口高達25%的地區，一年前的2月州長曾造訪華埠，當時普立茲克為了受新冠病毒嚴重衝擊的華埠商家打氣而來，然而一年了，華裔社區經歷過病毒影響生意及工作，現在卻又面臨越來越多的亞裔歧視與攻擊事件。

芝加哥華埠成立了110年，回想當年華裔因為遭受暴力與歧視，才從市中心的南環區遷移到現在的華埠所在區域，百年後，華埠社區竟然又遭受到同樣的歧視威脅，「完全令人無法接受」，這也是她與王明華、楊啟華響應江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)提出的法案376，希望能夠順利在5月份通過參眾議會投票過關，讓幼稚園到12年級學生，能夠系統性的接受亞裔歷史發展的課程。

伊州州長普立茲克(前中)表示，不會容忍任何針對亞太裔的歧視與仇恨。(特派員黃惠玲...
伊州州長普立茲克(前中)表示，不會容忍任何針對亞太裔的歧視與仇恨。(特派員黃惠玲/攝影)
伊州州長普立茲克(前中)與華裔州眾議員馬靜儀(前左)、王明華(前右)、楊啟華(後...
伊州州長普立茲克(前中)與華裔州眾議員馬靜儀(前左)、王明華(前右)、楊啟華(後右)表示，不會容忍亞太裔歧視與仇恨犯罪。 (特派員黃惠玲/攝影)

亞裔 華埠 歧視

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