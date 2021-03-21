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餐館商店學這招 刁客也會乖乖戴口罩

編譯組／綜合報導
拉康姆在餐廳門上貼上新的附加費標語，希望保障顧客與員工安全。（拉康姆傳奇餐廳）
拉康姆在餐廳門上貼上新的附加費標語，希望保障顧客與員工安全。（拉康姆傳奇餐廳）

就在德州政府取消強制性戴口罩規定後幾天，位於登頓（Denton）傳奇餐廳（Legends Diner）業主拉康姆（Wayne LaCombe）和妻子凱特（Kat LaCombe）22日餐廳門口上貼上「新的附加費」有趣標語，希望確保顧客與員工安全。

該餐廳門口貼著一張紅紙，上面寫著「新的附加費，若需要對你解釋，為什麼需戴口罩，請支付50元。」下面一行則是「若我必須聽你說，為什麼不同意，請支付75元」。

拉康姆告訴美國有線電視網說，他在網上看到一個類似的標語，而有此想法。「而且在我將告示牌放在門口，進來的顧客大笑並拍照。」

為了傳達這個訊息，店中一位藝術系學生服務員，在餐廳窗口上畫了一名戴口罩女性，上面寫著「口罩是尊重別人，而非政治議題。」

德州州長艾伯特（Greg Abbott）於本月10日起，取消強制口罩要求，允許所有企業100%重啟，此決定遭到不少批評，認為當時接種疫苗的德州人比例少，且出現新冠肺炎變種。

拉康姆的餐廳依舊將桌子間隔空間拉大，減少客容量，員工戴口罩，進入桌前都需洗手，顧客上門前需量體溫，每桌供應洗手液。

他們在2019年10月開設餐廳，疫情關閉兩個半月，Wayne表示，若再次關閉，不確定能否生存，「因此我們迫切需要染疫數字不斷下降。」

德州 凱特 美國

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