保護亞裔社區 華府各族裔集會

各族裔數百人在白宮北面的Mcpherson square集會抗議，呼籲團結各族裔反擊歧視與仇恨。(記者羅曉媛／攝影)

亞特蘭大槍案持續在全美範圍引發反仇視亞裔 的抗議，Coalition on Human Needs、美華協會（OCA）華府分會等組織，21日在白宮北面的麥克菲爾森廣場（McPherson Square）舉行「保護亞裔／亞太裔社區」集會遊行，數百名各族裔人士舉著「停止歧視亞裔」等標語，要求根除白人至上主義與系統性歧視，呼籲積極上報仇恨犯罪 、敦促民選官員等身邊小事做起，改變亞裔在美處境。

馬里蘭大學美國研究博士生邱新倩，在馬州生活多年，與先生育有一雙兒女，她表示，亞城槍案發生後，痛哭的她不知該如何向子女解釋「一個人因為度過了『糟糕的一天』，到三家亞裔按摩店槍殺八人，以治癒自己的性癮」，而自過去一年以來，她們全家以及亞裔社區不斷遭受種族主義、仇外主義與性別歧視的威脅，「中國病毒」、「功夫病毒」等政治化說詞，以及層出不窮的反亞裔仇恨事件，讓她們感到不安全；她將自己的擔憂分享到社交媒體，卻收到來自各族裔社區、朋友、同事潮湧般的安慰與鼓勵，她也受此啟發，呼籲亞裔團結各族裔兄弟姐妹，共同反抗白人至上主義。

Coalition on Human Needs的越南裔阮Leo向現場聚集的各族裔喊話，不要讓今天的集會成為你生命中又一次來過即忘的過眼雲煙，要從自己身邊事做起，積極上報反亞裔暴行、敦促民選官員為打擊亞裔仇恨犯罪做了什麼，支持本地亞裔商家，並在學校推廣亞裔文化教育。

除了引人各族裔對反亞裔的關注，並從立法層面推動改變，OCA-DC董事蔡德樑表示地方政府也可從兩方面給出實際方案：一是加強亞裔的自我防衛培訓，「暴徒很多事因為覺得你弱，不敢反擊才欺負你」；二是撥款或任命專門小組檢查兒童讀物中有關醜化亞裔、仇視亞裔的內容，因為許多人是在孩童時期的漫畫或故事書裡對亞裔產生錯誤理解，進而形成對亞裔的歧視和霸凌。

新冠疫情在美一年多來，槍枝銷售創新高，同時針對亞裔的種族歧視 言論與攻擊也猛增，國會議員、民權組織正探索解決方案，杜絕未來有更多針對亞裔的暴行。

華裔眾議員孟昭文、日裔參議員廣野慶子（Mazie Hirono）已在國會兩院提案，要求司法部任命官員檢查疫情期間所有向聯邦和地方政府上報的相關案件，但這類支持追蹤仇恨犯罪的立法嘗試往年都受共和黨阻撓，聲稱現有法律已足夠懲戒犯罪。