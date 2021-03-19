我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失言惹議 亞城槍案警官貝克調離發言人職務

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

新聞博物館「第一修正案」石板搬家 費城國家憲法中心接收

記者張筠／華盛頓報導
原來展示在華府新聞博物館的美國憲法「第一修正案」石板今年夏天將搬至費城國家憲法中心。（記者張筠 / 攝影）
原來展示在華府新聞博物館的美國憲法「第一修正案」石板今年夏天將搬至費城國家憲法中心。（記者張筠 / 攝影）

費城國家憲法中心(NCC)今年夏天將成為原展示在華府新聞博物館(Newseum)的美國憲法「第一修正案」大理石板的新家，該石板是新聞博物館此前的「門面擔當」，旨在提升美國公眾對新聞、言論自由的意識，並指導媒體行業的發展。

華府新聞博物館於2008年搬到連接白宮和國會之間的賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Ave)上，走過11年歲月，記錄世界重大新聞事件並見證媒體行業的時代變化，不過該博物館因面臨巨大財務壓力，2019年底正式熄燈，博物館大樓轉賣給約翰霍普金斯大學(JHU)。

成立新聞博物館的國際性新聞媒體教育機構「自由論壇」(Freedom Forum)在轉賣博物館大樓時決定不賣「第一修正案」大理石板，「自由論壇」主席紐哈特(Jan Neuharth)表示，該石板對美國公眾的新聞自由意識及媒體發展有重要意義，必須為它找一個新家。

目前新聞博物館尚未確定新址，但在全球各地舉辦不同展覽，而擁有新聞博物館「門面擔當」的「第一修正案」石板則已找到新家，這塊重50噸、有四層樓高的石板今年夏天將到費城國家憲法中心。

國家憲法中心主席羅森(Jeffrey Rosen)表示，費城本是美國獨立紀念館(Independence Hall)和自由鐘(Liberty Bell)的所在地，該區域也擁有「美國歷史最悠久的廣場」之稱，而「第一修正案」是美國所有重要歷史事件的背景，石板來到費城後，民眾和遊客將能在此瀏覽、學習更多美國歷史，並促進公眾對當今新聞行業的思考及對歷史事件的反思。

新聞博物館成立的初衷為提高公眾對言論與新聞自由的意識，館藏全球重大新聞事件的文字、影音等資料，並有許多互動性展覽傳遞新聞自由的重要性，博物館大樓正門展示刻有美國憲法「第一修正案」的大理石板，讓經過或前來參觀的民眾了解新聞、言論、宗教等自由的重要性。

博物館 美國 費城

上一則

全美最糟糕駕車體驗 新州榜上有名

延伸閱讀

2攜槍川普支持者 費城法官拒減罪

2攜槍川普支持者 費城法官拒減罪
PFAS超標嚴重 費城郊區水源 7成含致癌物

PFAS超標嚴重 費城郊區水源 7成含致癌物
費城大型活動開放申請 聯邦疫苗站半數可免預約注射

費城大型活動開放申請 聯邦疫苗站半數可免預約注射
1B插隊、供給不足…費城1A群體3月底無法打完疫苗

1B插隊、供給不足…費城1A群體3月底無法打完疫苗
疫情致收入下降 費城水費、排汙費擬漲17.6%

疫情致收入下降 費城水費、排汙費擬漲17.6%
費城有條件開放每日3000疫苗免預約

費城有條件開放每日3000疫苗免預約

熱門新聞

夏令時間14日開始。（Getty Images）

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

2021-03-14 20:15
佛洛伊德事件發生後，許多民眾在事發地點主動獻花。(本報檔案照片)

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2021-03-12 15:21
一名13歲的亞裔少年日前在法拉盛的公園被辱罵滾回中國去，期間被他人多次用籃球攻擊頭部；圖為案發地附近。(谷歌地圖)

紐約亞裔少年公園遇襲 「愚蠢中國人 滾回你的國家」

2021-03-17 20:00
男童海根的巴斯光年完成機場之旅。（Southwest Airlines / Facebook）

小乘客落下玩具 給足航空公司藉機「大作文章」

2021-03-12 18:08
派翠西亞(Patricia Frieson，61歲，前排右)與家人。(派翠西亞臉書截圖)

「我希望你們永遠不認識我們」伊州首名新冠死者家人吐心聲

2021-03-12 12:59
聖安東尼奧「麵樹餐廳」遭噴漆。(Noodle Tree臉書)

遭噴「滾回中國」越南麵館 食料賣光還獲捐款

2021-03-16 20:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑