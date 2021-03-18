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不賣酒精飲料的「酒吧」大行其道

編譯組／綜合報導 
無酒精酒品大行其道，市場調查顯示成長速度比一般酒品還快很多。（美聯社）
無酒精酒品大行其道，市場調查顯示成長速度比一般酒品還快很多。（美聯社）

新冠疫情為美國帶來很多改變，甚至連飲酒文化也是。因為防疫規定，許多人開始選擇上酒吧，但是卻只喝無酒精的「酒」，因為這樣他們才能開自己的車回家，而不必搭Uber與人共乘。酒品市調公司IWSR發現，雖然包括美國在內的十大酒品市場，酒精濃度高的酒品市占率仍然很高，但是低酒精或無酒精的酒品成長速度，是整體增幅的兩到三倍。 

類似德州奧斯汀的Sans Bar就是個例子，每到傍晚，戶外區就會來了不少酒客，但他們是清醒的酒客。雖然店東Chris Marshall說，75%的客人都會在其他地方先喝上兩杯，但是到了Sans Bar就是希望少喝一點。常客Sondra Prineaux也說，這樣比較好，第二天醒來就不必擔心宿醉，也不必把車留在酒吧，另外叫Uber。 

美聯社分析，當然類似Dry January（清醒1月）等社會運動，對低或無酒精飲品有推波助瀾的效果，但隨著新冠來臨，大家更在乎身體健康與心理健全。因此，大小酒廠也開始推出無酒精「酒品」，芝加哥的Ritual Zero Proof開始推出無酒精的威士忌、琴酒、龍舌蘭，安海瑟－布許（Anheuser-Busch）也推出百威ZERO（Budweiser Zero）。 

專買無酒精啤酒、釀造與精煉酒的紐約Spirited Away，店東Douglas Watters則說，新冠的封城鎖國改變了很多人原先的想法，不再以一杯雞尾酒作為一天生活的句點，包括他自己在內，都開始過著無酒精生活。而Spirited Away的顧客，很多也是想要脫離酒癮的人，更有本來就不能喝酒的孕婦或慢性病患。他說，過去一年，大家都想改變生活方式。 

丹佛Awake的店東 Billy Wynne則說，他的顧客多半是30至40歲的人，而且多數是女性，不少人更告訴他，她們一輩子都在等無酒精酒吧開張，現在才終於等到了。他說，這不是一時興起的狂熱，太多人都已經受夠了大喝一攤，隔天醒來後卻頭痛欲裂的難過感，因此想讓他們自己的生活過得更好。

美國 紐約 德州

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