伊州長：4月12日起 滿16歲即可施打疫苗

4月12日起，除芝加哥市外，伊州民眾只要年滿16歲就可以預約接種疫苗。(劉紅提供)

伊利諾州州長普立茲克18日宣布，從4月12日起，年滿16歲及以上的州民，將可預約施打新冠疫苗 ，此外，他也提到，目前伊州 防疫仍處第四階段，而從此層級邁向第五階段間，將有一段過渡期(Bridge Phase)，屆時州府將小幅度放寬部分防疫規定，包括允許酒吧讓兩成客容量站立消費，其他餐館、博物館、動物園的室內人數也會微幅提高。

普立茲克說，新的接種年齡與標準放寬後，由於初期疫苗數量仍將不足，希望民眾耐心等待，假使無法上網或需要協助登記接種者，可於每天清晨6時到午夜間，撥打衛生廳免費預約電話(833)621-1284。

他也提醒，雖然疫情逐漸和緩，加上完成疫苗施打的人數也不斷增加，但在進入第五階段前，大家仍應繼續戴口罩、保持安全距離。

要達到過渡期標準，伊州必須滿足七成65歲及以上民眾打完首劑疫苗，同時加護病房的使用率不能超過20%，還有28天間的住院率必須穩定，統計指出，到18日上午為止，伊州65歲及以上以打首劑疫苗的比率為58%。

而要到第五階段，則需有超過五成的16歲及以上州民接受疫苗施打，同時加護病房使用率與住院率都需要維持約兩個月的穩定，一旦這些數據表現不佳時，伊州隨時可能提高防疫措施。

芝加哥市與庫克 郡目前仍不會依照州府標準施打，芝市已經宣布，從3月29日起，開放1C必要行業員工與16到64歲有健康狀況者預約接種疫苗；庫克郡則是從22日起，准許16歲到64歲有健康狀況居民登記疫苗接種，庫克郡衛生局表示，該郡65歲及以上的長者，已經有七成至少施打了一劑疫苗。