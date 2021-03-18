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密大校長：沒有亞裔就沒有今日密大的卓越成就

特派員黃惠玲/綜合報導
密大校長施立索。(密大提供)
密大校長施立索。(密大提供)

安娜堡密西根大學校長施立索(Mark Schlissel)17日向全校師生發出聲明，他代表密西根大學董事會及領導層，對亞特蘭大槍擊案的八名死者，以及受該案件影響感到傷痛者，表達最深切的慰問，他說，密大非常珍惜所有亞裔學生、教職員，如果沒有亞裔近百年來對於社區與該校的貢獻，密大不會有今日多元且卓越的成績。

施立索說，亞城案的八名死者中，七人為女性，其中六人為亞裔，初步調查顯示，這起恐怖的槍殺案可能是由厭女症(misogyny)或種族主義引起。

他表示，這宗可怕的悲劇，再次提醒了在美國人們可能會因為種族、性別或宗教等身分而遭受仇恨與暴力，現在正是必須團結對抗全球新冠疫情挑戰之際，「我們卻看到越來越多針對亞裔的仇外事件與仇恨攻擊，甚至試圖將這些社區成員排除在各大學之外」。

施立索表示，130年前，密大迎來第一批中國學生，該校一直很珍惜所有亞裔學生、教職員工在學術與社會上的貢獻，他說，如果沒有亞裔近一個世紀對社區的發展做出努力，密西根大學不會是今日多元且卓越的模樣。

他呼籲大家團結一致，攜手拒絕針對亞裔鄰居、同事朋友和親人的仇恨暴力，「當我們對最近發生的許多種族主義襲擊感到不安同時，更要分享對於亞裔的支持」，他也鼓勵大家透過各種活動、課程，加深對普遍存在的種族主義的進一步了解。

他列出密大各項有關亞太裔小組、研究以及多場與種族、婦女與疫情相關的研討會，詳細活動時間與內容，可查詢：https://reurl.cc/9ZblZa。

亞裔 種族主義 疫情

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