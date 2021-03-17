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4歲自閉童未戴口罩被趕下機 航空公司遭控歧視身障者

編譯洪毅╱綜合17日電
阿肯色州居民金波爾四歲的兒子卡特因為身心障礙，不宜戴口罩，然而一家人仍被精神航空機組員趕下飛機。圖為卡特被趕下機後躺在地上大哭。(KTVH電視台截圖)
阿肯色州居民金波爾四歲的兒子卡特因為身心障礙，不宜戴口罩，然而一家人仍被精神航空機組員趕下飛機。圖為卡特被趕下機後躺在地上大哭。(KTVH電視台截圖)

乘客因不願戴口罩而被趕下飛機的情事時有所聞，但阿肯色州婦女卡利·金波爾(Callie Kimball)稱其年僅四歲的兒子因為身心障礙，經醫師證明不適宜配戴口罩，然而一家人仍然被指控精神航空(Spirit Airlines)機組員趕下飛機，讓他們遭遇了「不曾感受過」的歧視

金波爾向哥倫比亞廣播公司(CBS)表示，她的兒子卡特·金波爾(Carter Kimball)患有自閉症，是美國法定保障的身心障礙，經醫師證明可免於戴口罩，因為他只要一戴上口罩，就會強迫自己摒住呼吸，或是情緒陷入慌亂，進而做出傷害自己的行為等。

金波爾表示，他們一家12日搭乘精神航空前往拉斯維加斯(Las Vegas)探親，事實上，她們家一直都搭乘精神航空，且從未遇到問題，但15日回程時，航班機組員卻不願讓他們登機，還不允許退票退款。

儘管他們出示醫師證明，表示兒子有身心障礙，但是機組員卻回稱「自閉症不是身心障礙，他必須戴上口罩，不然就下機。」

金波爾表示，自閉症的孩子常常會沉迷於某些事物，她們的兒子就十分沉迷於飛機，當他靜靜地在位置上望著窗外的時候，機組員的表述就像是叫他「滾」，讓兒子的情緒到現在都還不穩定，甚至會把他的飛機玩具摔到地上。

金波爾哽咽地說到，身為自閉症孩童的家長很辛苦，但是此事讓她感到不曾有過的歧視。

金波爾表示，她瞭解疫情當下，民眾需要採取預防措施保護大家，但是她兒子的狀況是無法使用口罩的。

精神航空表示，依現行政策尚不允許因醫療理由不戴口罩，15日當天曾向金波爾家人解釋，但否認有質疑醫師證明的行為。

不過精神航空表示，本月19日起，所有因醫療理由而無法配戴口罩者，都可以依據聯邦的授權，申請22日之後的飛行豁免配戴口罩。

歧視 美國 阿肯色州

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