我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登批普亭冷酷如「劊子手」 俄火大了 召回駐美大使

伊民代對亞城謀殺震驚 推亞裔史列為基礎教育課

伊民代對亞城謀殺震驚 推亞裔史列為基礎教育課

特派員黃惠玲/芝加哥報導
伊利諾州「亞裔核心小組」表達對於亞城暴力事件的震驚。(Asian American Caucus)
伊利諾州「亞裔核心小組」表達對於亞城暴力事件的震驚。(Asian American Caucus)

由伊利諾州「亞裔核心小組」(The Asian American Caucus)17日針對亞特蘭大多名亞裔遭槍殺的案件表達震驚，小組發出聲明稱，「排外與種族主義的錯誤信息，助長了反亞裔襲擊事件」，成員並呼籲所有人團結對抗仇恨及暴力犯罪。

此外，多位小組成員還主導並推動將亞裔歷史納入伊州K-12課程的立法行動，希望強化學生對於在美亞裔經歷與貢獻的教育，讓下一代對亞裔有更正確、深入的認識。

伊州亞裔核心小組九位成員，包括五位華裔女民代，其中四名為華裔州眾議員馬靜儀(Theresa Mah)、江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)及王迪奈(Denyse Wang Stoneback)、楊啟華(Janet Yang)，另一位為大都會水處理局委員馮妙燕(Josina Morita)。

該組織鼓勵所有亞裔遇到或看到任何仇恨犯罪行為，務必立刻舉報，小組表示，不斷讓類似事件曝光，才能引起更多的重視，並遏止未來可能的案例發生，核心小組官網並列出了舉報網頁與電郵、電話，相關信息可查詢官網：www.asianamericancaucus.org。

至於推動將亞裔發展歷史、過程與貢獻列入幼稚園到高中課程的376法案(The TEAACH Act)，是在1月29日由江珍妮主導提出，並獲得馬靜儀等其他17位議員加入支持。

該法案預計近日將由「學校課程與政策委員會」(School Curriculum and Policies Committee)表決，江珍妮表示，教育將擴大未來是帶隊於亞裔美國人的經歷，增加更多人了解與聯繫彼此的機會，進一步促進整個美國社會的團結與成長。

亞裔 美國 教育

上一則

劣犬咬死3歲幼童 咬傷母親

延伸閱讀

擴大政治力量 芝華埠與橋港爭取今年選區合併

擴大政治力量 芝華埠與橋港爭取今年選區合併
伊州疫情緩 防疫可望鬆綁 但不會取消口罩令

伊州疫情緩 防疫可望鬆綁 但不會取消口罩令
新轉機！芝慈愛醫院關閉案 密西根醫療系統要收購

新轉機！芝慈愛醫院關閉案 密西根醫療系統要收購
美中餐飲業雲端慶元宵 走過艱困 齊力「牛」轉乾坤

美中餐飲業雲端慶元宵 走過艱困 齊力「牛」轉乾坤
存現金掩蓋收入 前伊州眾議員父子3人逃稅遭起訴

存現金掩蓋收入 前伊州眾議員父子3人逃稅遭起訴
口出「滾回你的國家」屬仇恨犯罪？伊檢察長：難成立

口出「滾回你的國家」屬仇恨犯罪？伊檢察長：難成立

熱門新聞

夏令時間14日開始。（Getty Images）

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

2021-03-14 20:15
佛洛伊德事件發生後，許多民眾在事發地點主動獻花。(本報檔案照片)

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2021-03-12 15:21
派翠西亞(Patricia Frieson，61歲，前排右)與家人。(派翠西亞臉書截圖)

「我希望你們永遠不認識我們」伊州首名新冠死者家人吐心聲

2021-03-12 12:59
男童海根的巴斯光年完成機場之旅。（Southwest Airlines / Facebook）

小乘客落下玩具 給足航空公司藉機「大作文章」

2021-03-12 18:08
錢承磊研究如何利用量子力學來提高電場或磁場等物理量的測量精度，可用於醫學和化學的納米級核磁共振成像等領域。（錢承磊提供）

「少年諾獎」錢承磊 聚焦量子領域享受探索過程

2021-03-11 12:20
聖安東尼奧「麵樹餐廳」遭噴漆。(Noodle Tree臉書)

遭噴「滾回中國」越南麵館 食料賣光還獲捐款

2021-03-16 20:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 6人為亞裔女 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 6人為亞裔女 21歲嫌被逮
仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治
亞城按摩院槍手是書呆子？ 同學說他：喜歡打獵 不說髒話

亞城按摩院槍手是書呆子？ 同學說他：喜歡打獵 不說髒話

哪位啊？美女重機騎士暴紅 電視台採訪見真面目崩潰

哪位啊？美女重機騎士暴紅 電視台採訪見真面目崩潰
剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡