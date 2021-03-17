劣犬咬死3歲幼童 咬傷母親

新澤西州 卡特雷特(Carteret)市一名三歲男孩，16日在Laurel Street附近遭到兩隻未登記的鬥牛犬襲擊後死亡，他的母親也遭到攻擊並仍在住院。該市目前正在籌集善款，以幫助該家庭支付喪葬和醫療費用，警方則正在調查。

據市長萊曼(Dan Reiman)介紹，兩隻鬥牛犬當日下午4時29分左右從Laurel Street一所房屋入侵後院，襲擊了男孩和他的母親。男孩受傷嚴重，被直升機送往醫院後不治；母親則通過救護車送往醫院接受搶救，目前傷情穩定。

雷曼在一份聲明中稱，市衛生委員會的記錄顯示，這些狗沒有按照法律規定在該鎮登記，「作為一個規模不大的社區，卡特雷特哀悼我們年輕鄰居的悲痛，在這個無法想像的悲傷時期為年輕的母親和家人祈禱。」

卡特雷特居民每年都會收到一封郵件，其中包含有關如何註冊寵物以及確保狂犬病和瘟熱疫苗等資訊。

WNBC電視臺報導，受害者一家最近剛剛從紐約市 搬到了卡特雷特。目前警方調查仍在繼續，任何知情者可致電：(732)541-4181，或(732)745-4194。

任何希望向家人捐款以支付醫療或喪葬費用的善心人士，都可以通過非營利性501c3慈善信託基金捐款：https://carteret-charity-trust-fund-square.site。亦可將支票 郵寄至Charity Trust Fund at Carteret Borough Hall, 61 Cooke Ave. Carteret NJ 07008 。所有籌集的資金將提供給受害家庭，用於醫療和喪葬費用。