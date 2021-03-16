遭噴「滾回中國」越南麵館 食料賣光還獲捐款

聖安東尼奧「麵樹餐廳」遭噴漆。(Noodle Tree臉書)

店外遭噴「滾回中國 」的德州聖安東尼奧越南 麵館事件後，反而帶旺麵館生意，為此抱不平的社區人士紛紛光顧麵館，沒吃到麵的向隅者仍捐款支持，使整個事件「負面打擊最後，卻成了正面結局」。

州長解除口罩強制令給商家帶來困擾，這家越南麵館老闆上CNN呼籲顧客尊重店員，卻遭人在店門上潑紅漆塗鴉，市長奈倫伯格出面譴責，市警局正在追查肇事者。

USA Today於15日(周一)報導，聯合國不久前發布的一份調查報告指出，從新冠疫情爆發以來，美國各地的反亞裔 暴力已升高到令人警覺的程度，暴力活動包括塗鴉破壞(vandalism) 、人身侵犯(physical assaults)和搶劫，對象是亞裔人士、亞裔擁有的企業以及亞裔社區的活動中心等。

麥克阮(Mike Nguye，譯音)在聖安東尼奧開「麵樹餐廳」(Noodle Tree) ，上周他接受CNN採訪時指出，州長宣布經濟解封讓業主歡喜，但同時解除口罩強制令卻給商家造成困擾，餐館員工必須與大眾接觸，為了保障員工安全，州長應該強制大眾繼續戴口罩，免得餐館業主與員工屢屢因為口罩與顧客發生衝突，如果有人因衝突而受傷或死亡，州長必須背負道義責任。

新聞播出以後，麥克在社交媒體上遭到挺川人士圍剿，有人甚至對他發出死亡威脅，14日(周日)上午他到餐館準備開門時，發現大門遭人潑漆塗鴉，還寫了「No Mask」(不准戴口罩) 、「Go Back 2 China」(滾回中國)等標語。附近的民眾來幫忙把塗鴉除清，市長奈倫伯格親自感謝熱心的市民，並強調愛心團結終會勝過仇恨行為。

許多市民在電視上看到塗鴉破壞的新聞後，當天晚上特別來光顧麵樹餐廳，食材都用完以後，沒得享用餐飲的顧客仍掏出荷包捐款，讓麥克感到社會群眾的溫情，他表示，那天的負面打擊最後卻成了正面結局，讓他了解了聖安東尼奧市民不會容忍種族歧視和種族仇恨。