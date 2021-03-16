Emoji表情膚色創意 德州婦女告Apple侵權

iDiversicons公司網頁展示的繪文字。(iDiversicons網頁)

繪文字（emoji，表情符號）開始出現後，美國市場有關人的表情符號都是白人，因此休士頓 的派洛特（Katrina Parrott）在2015年首創種族多元的繪文字，並由iDiversicons公司在App le（蘋果）的app store上架販售。但據派洛特的侵權訴狀所稱，Apple 卻在未經許可的情況下，挪用她的創意，並開發自己的產品販售，因此侵犯了她的合法權利。

根據App Store的描述，iDiversicons的繪文字包括五種膚色，售價1.99元，使用多元圖像可以避免現有繪文字套圖的缺點，提供種族更為多元的選擇。曾經擔任過航空企業承包商的派洛特在接受休士頓KPRC 2的訪問時強調，種族多元的點子是她和女兒在2013年討論出來的，當時的貼圖全都是白種人（Caucasian），她只是覺得每個人都應該有自己的認同，所以才會推出五種膚色的繪文字。

但是當她的多元繪文字在Apple Store上架後，卻發現自己的創意遭到Apple不當竊取。她說，她原本以為行規是，主意是誰想出來的，那個人就能成功，但是Apple所做的卻是濫用她的創意，開發出類似的多元繪文字，而且不讓她參與開發，也不給予補償。Apple主張訟案不成立，因為在繪文字中使用五種膚色，並不能視為專利。