我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AZ疫苗疑釀血栓事件 德國加入歐洲國家停打AZ疫苗行列

白思豪：紐約上門接種服務全市開放

森林大火襲新州 燒毀30餘幢房屋

記者謝哲澍／新澤西州報導
居民Matthew Parker家中的雞舍被燒毀，幸運的是房屋未受損。(取自社交網站)
居民Matthew Parker家中的雞舍被燒毀，幸運的是房屋未受損。(取自社交網站)

新澤西州湖木市(Lakewood)周日爆發森林大火，火勢迅速蔓延並導致花園州高速公路(Garden State Parkway)相鄰路段關閉，燒毀30餘幢房屋。目前火勢75%已得到控制，170英畝森林被燒毀，新州森林火災消防隊(Forest Fire Service)正在奮戰滅火。

據新州先進傳媒報導，起火點位於Airport Road與Cedarbridge Avenue路口附近，隨後蔓延至布裏克市(Brick)。目擊者Victor Woktowicz表示，他與鄰居一同發現黑煙，隨後火勢迅速蔓延，黑煙甚至將烈日遮蔽。

兩幢商業建築樓很快被火勢吞沒，附近8幢建築被燒毀。交通廳封鎖70號公路(Route 70)通往花園州高速公路的匝道，70號公路通往Shorrock Street的右側路段也被關閉，截止發稿尚未恢復交通。

森林消防隊徹夜奮戰，對火勢進行控制，一名消防隊員嚴重受傷，但官方並未公布更多資訊。消防隊聲明稱目前已確定起火地點，起火原因正在調查中，但可以確定並非由於網傳的計畫燒除(Prescribed burning)所引發。

Matthew Parker與女友事發時正在午睡，被自家的狗吠和煙味驚醒，他們在火勢蔓延至後院前逃離了房屋。在消防隊的努力下，Parker的房屋並未被燒毀，只有泳池、雞舍和一輛自行車受損，「感謝消防隊，他們救了我們的家，真的太不可思議了，我們當時看到大火距離房屋如此的近。」

鄰居John Stoneham說，他以前只在電視上看到過類似場景，「我在新聞裏看到過加州和澳洲山火，這次能夠避免無家可歸，20%感謝好運氣、80%感謝英勇的消防隊。」

新州森林火災消防隊指出，這是新州40年來最大的一起森林火災。隊長Gregory McLaughlin此前曾指出，新州森林與澳洲森林的樹木高密度相似，且40%的民宅位於林野-市鎮相接(wildland-urban interface)，「澳洲和新澤西的情況非常類似，山火都有可能造成巨大的破壞。」

Gregory McLaughlin說，新州每年都要應對近1000場山火，得益於消防隊的迅速反應，85%的山火被限制在半英畝或以下的規模。

新州 山火 澳洲

上一則

當街開了18槍 芝華埠顧客口角釀1重傷

延伸閱讀

華裔夫婦新州買房紐約繳稅 欺詐罪成失入籍資格

華裔夫婦新州買房紐約繳稅 欺詐罪成失入籍資格
新州獲250億紓困 學校、住房、交通…各行業受益

新州獲250億紓困 學校、住房、交通…各行業受益
房客遭非法驅逐可司法維權 新州將發布執法者相關守則

房客遭非法驅逐可司法維權 新州將發布執法者相關守則

沃爾瑪、山姆俱樂部新州34處藥房 提供新冠疫苗施打

沃爾瑪、山姆俱樂部新州34處藥房 提供新冠疫苗施打
新州放寬群聚人數 費城開放65歲接種

新州放寬群聚人數 費城開放65歲接種
新州放寬室內聚集人數上限

新州放寬室內聚集人數上限

熱門新聞

夏令時間14日開始。（Getty Images）

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

2021-03-14 20:15
佛洛伊德事件發生後，許多民眾在事發地點主動獻花。(本報檔案照片)

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2021-03-12 15:21
特斯拉執行長馬斯克8日在推特上放上全家福照片。（推特）

馬斯克秀全家福 暗藏建星際基地雄心

2021-03-08 21:16
派翠西亞(Patricia Frieson，61歲，前排右)與家人。(派翠西亞臉書截圖)

「我希望你們永遠不認識我們」伊州首名新冠死者家人吐心聲

2021-03-12 12:59
男童海根的巴斯光年完成機場之旅。（Southwest Airlines / Facebook）

小乘客落下玩具 給足航空公司藉機「大作文章」

2021-03-12 18:08
錢承磊研究如何利用量子力學來提高電場或磁場等物理量的測量精度，可用於醫學和化學的納米級核磁共振成像等領域。（錢承磊提供）

「少年諾獎」錢承磊 聚焦量子領域享受探索過程

2021-03-11 12:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久

紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久
疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受

疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受
41歲高膽固醇血症猝逝 醫師：這6類是高危險族群

41歲高膽固醇血症猝逝 醫師：這6類是高危險族群
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」