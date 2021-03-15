森林大火襲新州 燒毀30餘幢房屋

居民Matthew Parker家中的雞舍被燒毀，幸運的是房屋未受損。(取自社交網站)

新澤西州湖木市(Lakewood)周日爆發森林大火，火勢迅速蔓延並導致花園州高速公路(Garden State Parkway)相鄰路段關閉，燒毀30餘幢房屋。目前火勢75%已得到控制，170英畝森林被燒毀，新州 森林火災消防隊(Forest Fire Service)正在奮戰滅火。

據新州先進傳媒報導，起火點位於Airport Road與Cedarbridge Avenue路口附近，隨後蔓延至布裏克市(Brick)。目擊者Victor Woktowicz表示，他與鄰居一同發現黑煙，隨後火勢迅速蔓延，黑煙甚至將烈日遮蔽。

兩幢商業建築樓很快被火勢吞沒，附近8幢建築被燒毀。交通廳封鎖70號公路(Route 70)通往花園州高速公路的匝道，70號公路通往Shorrock Street的右側路段也被關閉，截止發稿尚未恢復交通。

森林消防隊徹夜奮戰，對火勢進行控制，一名消防隊員嚴重受傷，但官方並未公布更多資訊。消防隊聲明稱目前已確定起火地點，起火原因正在調查中，但可以確定並非由於網傳的計畫燒除(Prescribed burning)所引發。

Matthew Parker與女友事發時正在午睡，被自家的狗吠和煙味驚醒，他們在火勢蔓延至後院前逃離了房屋。在消防隊的努力下，Parker的房屋並未被燒毀，只有泳池、雞舍和一輛自行車受損，「感謝消防隊，他們救了我們的家，真的太不可思議了，我們當時看到大火距離房屋如此的近。」

鄰居John Stoneham說，他以前只在電視上看到過類似場景，「我在新聞裏看到過加州和澳洲 的山火 ，這次能夠避免無家可歸，20%感謝好運氣、80%感謝英勇的消防隊。」

新州森林火災消防隊指出，這是新州40年來最大的一起森林火災。隊長Gregory McLaughlin此前曾指出，新州森林與澳洲森林的樹木高密度相似，且40%的民宅位於林野-市鎮相接(wildland-urban interface)，「澳洲和新澤西的情況非常類似，山火都有可能造成巨大的破壞。」

Gregory McLaughlin說，新州每年都要應對近1000場山火，得益於消防隊的迅速反應，85%的山火被限制在半英畝或以下的規模。