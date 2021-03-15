我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務卿和防長抵日：團結盟友 反擊中國

奧斯卡入圍揭曉 「無依之地」6項、「曼克」10項

嫌歌聲太吵 芝華父毆女成傷 疫情期家暴倍增

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
疫情增加了家人的相處時間，也連帶引發更多家庭糾紛。(pexels)
疫情增加了家人的相處時間，也連帶引發更多家庭糾紛。(pexels)

新冠疫情大幅增加了人們居家時間，也連帶提高了家人間產生糾紛的機率，芝加哥華埠13日晚間發生一宗華裔家庭父親毆打女兒的案件，50多歲的父親抱怨女兒唱歌聲音過吵，未料引起20多歲女兒不滿引發口角，華父因此動手毆打女兒，警方據報後到場，將女兒送到醫院，父親則逃逸至今仍未歸案。

芝加哥第九警分局指出，家庭糾紛在過去一年間的案件數幾乎增長了一倍，警方說，疫情導致家人相處時間拉長，是導致糾紛頻發的主要原因。

這種情況不僅出現在芝城，全美各地普遍都遭遇類似問題，根據「JAMA精神病學」(JAMA Psychiatry)2月份期刊的一項研究發現，去年大流行期間，與精神健康、自殺未遂、用藥過量、親密伴侶暴力和涉嫌虐待兒童有關的急診就診率，比往年同期高。

該研究由聯邦疾病防治中心CDC的研究人員主導，主要調查了2018年12月30日至2020年10月10日間的急診科就診次數。

在此期間，有近1.9億次的急診就診，超過600萬人次涉及精神健康、藥物濫用或家庭暴力，研究人員發現，與2020年3月中旬至2020年10月相比，與精神健康狀況，自殺未遂，藥物和阿片類藥物過量以及懷疑的兒童虐待和忽視有關的急診就診率，顯著高於2019年同期。

13日晚間華埠父毆女事件的紀錄顯示，案件發生在華埠廣場後方的住宅區，警察接到受害者報案，稱遭到父親打傷，受害者表示，她吃完晚飯後在家唱歌，遭父親斥責聲音太大，隨後兩人開始爭吵，父親出手將她打傷。

警方表示，受害女性送醫後並無大礙，但涉嫌毆打罪的華父至今逃逸無蹤。

九分局說，從去年3月至今的疫情期間，大部分家庭因為避疫而待在家中時間拉長，尤其受到疫情影響，多數人心情都較低潮。

該轄區內暴增的家庭糾紛案，除了子女與家長的衝突外，也有許多夫妻爭吵甚至大打出手的案件，日前一對夫妻就因為在家看電視時互搶頻道而打了起來，警方表示，警察只要接到家暴案件，必須立即處理，因為家暴案有可能衍生為無法挽回的兇殺案件。

警方也提到，家暴案頻發也讓警察身心俱疲，因為不少家人吵架後報警，但等警察到場逮捕施暴者時，家人反而出面大力阻止，甚至攻擊警察，警方說，警察對家暴嚴肅對待，非家人反悔就能撤回舉報。

警察 家暴 疫情

上一則

女孩因治療延誤去世 「貝蒂法案」推急診透明化

延伸閱讀

亞裔頻遭襲擊 公民關懷組織華埠發送防身警報器

亞裔頻遭襲擊 公民關懷組織華埠發送防身警報器
女孩因治療延誤去世 「貝蒂法案」推急診透明化

女孩因治療延誤去世 「貝蒂法案」推急診透明化
亞裔襲擊案頻發 亞裔公民關懷組織派發警報器防身

亞裔襲擊案頻發 亞裔公民關懷組織派發警報器防身
網球／德國金童澤瑞夫當爸了 去年遭2前女友控家暴

網球／德國金童澤瑞夫當爸了 去年遭2前女友控家暴

世界晚報／南加內陸華人母女殞命 家暴還是他殺？

世界晚報／南加內陸華人母女殞命 家暴還是他殺？
MLB／家暴零容忍！戴森全季禁賽 史上最長

MLB／家暴零容忍！戴森全季禁賽 史上最長

熱門新聞

夏令時間14日開始。（Getty Images）

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

2021-03-14 20:15
佛洛伊德事件發生後，許多民眾在事發地點主動獻花。(本報檔案照片)

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2021-03-12 15:21
特斯拉執行長馬斯克8日在推特上放上全家福照片。（推特）

馬斯克秀全家福 暗藏建星際基地雄心

2021-03-08 21:16
派翠西亞(Patricia Frieson，61歲，前排右)與家人。(派翠西亞臉書截圖)

「我希望你們永遠不認識我們」伊州首名新冠死者家人吐心聲

2021-03-12 12:59
男童海根的巴斯光年完成機場之旅。（Southwest Airlines / Facebook）

小乘客落下玩具 給足航空公司藉機「大作文章」

2021-03-12 18:08
錢承磊研究如何利用量子力學來提高電場或磁場等物理量的測量精度，可用於醫學和化學的納米級核磁共振成像等領域。（錢承磊提供）

「少年諾獎」錢承磊 聚焦量子領域享受探索過程

2021-03-11 12:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到
紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久

紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久
疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受

疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受
41歲高膽固醇血症猝逝 醫師：這6類是高危險族群

41歲高膽固醇血症猝逝 醫師：這6類是高危險族群