嫌歌聲太吵 芝華父毆女成傷 疫情期家暴倍增

疫情增加了家人的相處時間，也連帶引發更多家庭糾紛。(pexels)

新冠疫情 大幅增加了人們居家時間，也連帶提高了家人間產生糾紛的機率，芝加哥華埠13日晚間發生一宗華裔家庭父親毆打女兒的案件，50多歲的父親抱怨女兒唱歌聲音過吵，未料引起20多歲女兒不滿引發口角，華父因此動手毆打女兒，警方據報後到場，將女兒送到醫院，父親則逃逸至今仍未歸案。

芝加哥第九警分局指出，家庭糾紛在過去一年間的案件數幾乎增長了一倍，警方說，疫情導致家人相處時間拉長，是導致糾紛頻發的主要原因。

這種情況不僅出現在芝城，全美各地普遍都遭遇類似問題，根據「JAMA精神病學」(JAMA Psychiatry)2月份期刊的一項研究發現，去年大流行期間，與精神健康、自殺未遂、用藥過量、親密伴侶暴力和涉嫌虐待兒童有關的急診就診率，比往年同期高。

該研究由聯邦疾病防治中心CDC的研究人員主導，主要調查了2018年12月30日至2020年10月10日間的急診科就診次數。

在此期間，有近1.9億次的急診就診，超過600萬人次涉及精神健康、藥物濫用或家庭暴力，研究人員發現，與2020年3月中旬至2020年10月相比，與精神健康狀況，自殺未遂，藥物和阿片類藥物過量以及懷疑的兒童虐待和忽視有關的急診就診率，顯著高於2019年同期。

13日晚間華埠父毆女事件的紀錄顯示，案件發生在華埠廣場後方的住宅區，警察 接到受害者報案，稱遭到父親打傷，受害者表示，她吃完晚飯後在家唱歌，遭父親斥責聲音太大，隨後兩人開始爭吵，父親出手將她打傷。

警方表示，受害女性送醫後並無大礙，但涉嫌毆打罪的華父至今逃逸無蹤。

九分局說，從去年3月至今的疫情期間，大部分家庭因為避疫而待在家中時間拉長，尤其受到疫情影響，多數人心情都較低潮。

該轄區內暴增的家庭糾紛案，除了子女與家長的衝突外，也有許多夫妻爭吵甚至大打出手的案件，日前一對夫妻就因為在家看電視時互搶頻道而打了起來，警方表示，警察只要接到家暴 案件，必須立即處理，因為家暴案有可能衍生為無法挽回的兇殺案件。

警方也提到，家暴案頻發也讓警察身心俱疲，因為不少家人吵架後報警，但等警察到場逮捕施暴者時，家人反而出面大力阻止，甚至攻擊警察，警方說，警察對家暴嚴肅對待，非家人反悔就能撤回舉報。