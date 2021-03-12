小乘客落下玩具 給足航空公司藉機「大作文章」

男童海根的巴斯光年完成機場之旅。（Southwest Airlines / Facebook）

男童海根（Hagen）近日搭乘西南航空前往達拉斯愛田機場 （Dallas Love Field）後，竟然將「夥伴」巴斯光年（Buzz Lightyear）遺忘在班機上，當他們發現沒帶到夥伴時，人已經坐上車離開機場老遠。而且這架班機已經飛往下一站阿肯色州 小岩城。

那麼該怎麼救回夥伴呢？西南航空11日在臉書公布詳細援救過程，而且附上照片，說明巴斯光年不但順利回到男孩身邊，而且宛如玩具總動員2的劇情一般，在機場各處大顯神威。

休士頓紀事報報導，時間回到一開始，當海根抵達愛田機場後，把巴斯光年留在飛機上。當家人發現巴斯光年不見後，就通知西南航空，不過班機已經飛往小岩城，而且抵達後不會再飛，而是進棚保養。但是熱心的技工傑森（Jason）得知有人丟了心愛的夥伴後，就展開救援行動。

傑森找遍了整架飛機，終於發現了一名巴斯光年。但要怎麼確定這位巴斯光年就是海根的呢？這時跟電影情節一樣，這位巴斯光年的腳上寫著「Hagen」（海根），因此可以確定就是男孩的了，

傑森在同事貝斯（Beth）的幫忙下，不但讓巴斯光年在機場各處拍照留念，完成他的機場大冒險，還將巴斯光年以手工特製的包裹送還給海根。包裹裡不只有巴斯光年，還有他大冒險的照片，與一封詳述冒險歷程的信。

海根的媽媽在回信中寫道，這世界上的善意絕對無窮無盡，因為一個陌生人竟然願意花那麼多時間，找回巴斯光年並拍照，「這對我們來說意義太大了」。而航空公司將「援救」過程全部上傳到公司社群 平台，透過媒體轉載大賺企業形象利益。