希望你們永遠不認識我們！伊州首名新冠死者家人吐心聲

派翠西亞(Patricia Frieson，61歲，前排右)與家人。(派翠西亞臉書截圖)

「我希望你們永遠不認識我們」，58歲的安東尼.佛瑞森(Anthony Frieson)回億起染疫死亡的姊姊與親人時，感觸良多的這樣表示，他的姊姊派翠西亞(Patricia Frieson，61歲)在去年3月16日染疫死亡，她也是伊利諾州第一個因為感染新冠病毒死去的居民。

九天後，她的姊姊貝利(Wanda Bailey，63歲)也不幸染疫過世，兩姊妹的病例引起媒體大幅報導，也讓成千上萬人因此知道了佛瑞森家族的經歷。

派翠西亞是伊州首個死亡病例，但等到貝利3月25日死亡時，該州已經壘計有26人染疫去世，到5月底，全美新冠死亡人數迅速衝到10萬人。

安東尼在姊姊逝世將滿周年前，接受芝加哥 太陽報訪問表示，「我真希望你們不會認識我們」，他也提到，家族正準備舉行小型紀念會，追悼兩位姊姊，順便慶祝一下剛過冥誕的貝利生日。

61歲的派翠西亞住在芝加哥南區Auburn Grresham，她退休 前為一名護士，本身有氣喘痼疾，身體狀況欠佳，儘管衛生機構指出佛瑞森是因接觸過確診病患才受到感染，但她的家人說，完全不知到她怎麼會感染病毒，因其行動不便，除了會去教堂外，幾乎很少出門。

她一開始出現新冠症狀時，一直以為是氣喘舊疾復發，直到接受檢測 ，才確認是感染病毒，雖曾送到芝加哥大學醫學中心醫治，但最後仍回天乏術，在此之後，包括安東尼等多名家人也陸續確診，而派翠西亞孤獨在醫院死亡的情景，更曾為各媒體的焦點新聞。

「疫苗為一度深陷恐懼中人們帶來鼓勵」，安東尼說，在失去兩個姊姊後，每次一聽到有新的治療方法問世時，就會禁不住想著「要是姊姊能夠再堅持一下就好了」。