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大華府氣溫衝上華氏78度 氣象預報警惕火災

記者羅曉媛／華盛頓報導
大華府本周以來氣溫持續回暖。（記者張筠 / 攝影）
大華府本周以來氣溫持續回暖。（記者張筠 / 攝影）

華府本周以來氣溫持續回暖，11日下午最高溫直逼華氏80度，儘管春風佛面、晴空萬里，但大華府已有一個多星期未逢甘霖，土壤異常乾燥，國家氣象局(National Weather Service)同日對本地發布警惕火災的紅色警報，持續到11日下午6時。

11日是大華府地區連續三天氣溫超過華氏70度，雷根國際機場當日最高溫華氏78度，上一次出現如此高溫還是1967年，杜勒斯國際機場則有華氏77度，上一次達到如此高溫是1990年。

由於氣溫增加，濕度降低，又久未下雨，本地異常乾燥也引發森林或灌木叢火災的危險，國家氣象局11日發布的紅色警報持續到下午6時，建議不要在戶外燃點物品，因為火勢可能很快擴散，變得不受控制，同時在操作設備時，也要注意高溫和靜電火花，更要避免在荒地或林野間吸菸。

馬州和維州法律均禁止下午4時之前在戶外燃燒物品，西維州則不得於下午5時之前在戶外燃燒物品。

不過氣象預報顯示，持續乾燥的天氣到11日晚間將好轉，之後冷鋒過境可能帶來3月1日以來的首場降雨和降溫。

氣象專家貝爾(Chuck Bell)說，溫暖豔陽的周四過後，當晚將轉向多雲天氣，冷鋒預計在12日上午抵達，但這股冷鋒並沒有過多濕度，即便下雨，也只能稍微改善乾燥。

他表示，本周末又將迎回乾燥天氣，但氣溫是典型的早春3月氣溫，最高溫華氏4、50度。

高溫 華府 機場

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