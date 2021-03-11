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明州警跪殺非裔 法官批准增控3級謀殺 定罪機率大增

特派員黃惠玲╱綜合報導
前明尼蘇達州警察沙文(Derek Chauvin)。(本報檔案照片)
前明尼蘇達州警察沙文(Derek Chauvin)。(本報檔案照片)

明尼蘇達州亨內平郡法官卡西爾(Peter Cahill)11日批准了檢察官的請求，將向涉嫌跪殺非裔男子佛洛伊德(George Floyd)的前明尼蘇達州警察沙文(Derek Chauvin)增列「三級謀殺」控罪，此舉為陪審團提供了額外的定罪選項，同時掃除該案可能推遲數月開審的疑慮，此外，到11日為止，該案陪審團12名位陪審員的遴選工作中，已有五名通過控辯雙方的篩選。

11日的裁決，使沙文所背負的控罪，由「二級謀殺」、「二級過失殺人」兩項，增加到三項，事實上，卡西爾曾於去年秋天撤銷了沙文的「三級謀殺罪」，但稍後檢方提出上訴，沙文曾試圖阻止法院增此指控，不過明顯沒有成功。

法律專家表示，新的額外控罪提供陪審員有更多選擇來判定沙文犯有謀殺罪，「三級謀殺」主要包括「做出對他人非常危險的行為」，卡西爾之前將該項控罪撤銷，是因為覺得沙文的行為只是針對對佛洛伊德，對其他任何人並未帶來危險。

然而最近明州的一項案例卻讓此情況翻轉，該州上訴法院剛對一名前明尼拿波利斯市警察，做出維持三級謀殺罪的判決，該名警察殺害了一位澳洲女性，此裁決也建立了先例，那就是即使僅有一個人受到威脅，也能提出三級謀殺控罪。

上訴法院10日明白表示，不會對沙文想推翻增列控罪的上訴予以考慮，卡西爾11日對此說明，他接受先例，且「不批准對沙文加上三級謀殺罪的動議，是濫用自由裁量權」。

根據明州法律，三級謀殺一般是指嫌犯並沒有想猛烈毆打他人或想造成他人死亡，但其行為魯莽，有可能造成他人死亡，「三級謀殺」一般比「二級謀殺」更易證明，在明州最高刑期不會超過25年。

二級謀殺和二級過失殺人，前者需由檢方證明被告沙文的確犯了打人重罪，並且在毆打過程中導致他人死亡；二級過失殺人則需由檢方證明，沙文是出於疏忽才造成他人死亡，這兩項控罪最高可處40年徒刑。

警察 明州 佛洛伊德

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