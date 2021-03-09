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詐騙醫療保險1.34億元 休士頓藥商遭逮

編譯組／綜合報導
Mohamed Mokbel在自宅內遭到聯邦執法人員逮捕。（ABC 13截圖）
Mohamed Mokbel在自宅內遭到聯邦執法人員逮捕。（ABC 13截圖）

聯邦幹員9日清晨破門而入逮捕了56歲的藥商Mohamed Mokbel，因為他與62歲的會計Fathy Elsafty合謀，以4M Pharmaceuticals公司的名義，向不知情的55歲以上民眾詐取聯邦醫療保險（Medicare）等費用，而且將這1.34億元的不法所得用來買豪宅、轎車與賭博。

 Mohamed Mokbel據稱是4M Pharmaceuticals的執行長，集團旗下在休士頓、福和市（Fort Worth）與其他地方開設多家零售藥房。他被捕的地點，位於 Galleria區的Afton Oaks豪宅就是以1500萬元贓款購買。他另外還花了1500萬元賭博，購買法拉利、賓利各一輛。

根據法庭證詞，兩人合謀以電話誘說病患，特別是55歲以上者，向他們提供非必要的保健食品。雖然許多受害者拒絕推銷，但4M Pharmaceuticals還是照樣向Medicare請款。更誇張的是，某些款項竟在病患死後報銷。另外檢方也在徹查未經當事人同意逕自向醫生申請處方簽的案例。

根據起訴書，詐騙案發生期間為2013年至2020上半年，向Medicare與其他保險詐領的金額達到1.34億元。兩人最高可處10年有期徒刑，併科25萬罰金。另外，針對55歲或以上的中老年人，以電話行銷方式進行醫療詐騙還可追加10年刑期。

 

聯邦醫療保險 詐騙 休士頓

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與5人命案有關 新州警通緝武裝男

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