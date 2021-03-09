與5人命案有關 新州警通緝武裝男

新州警方通緝47歲男子Sean Lannon。(Gloucester County Prosecutor's Office)

新州 格羅契斯特郡(Gloucester)檢察官辦公室9日通緝 一名47歲男子，來自新墨西哥州 的Sean Lannon被認為與East Greenwich 8日發生的一起兇殺案有關，他還被認為可能與新墨西哥州當地一起4人被殺害的案件有牽連。

根據警方消息， Sean Lannon身高5呎9吋，體重在140至165磅之間，眼睛藍色、禿頭，可能駕駛一輛2018年本田休旅車(Honda CR-V)，牌照註冊地為新澤西：U71JXG。

警探Tom Gilbert表示，Sean Lannon與兇殺案被害人熟識，但拒絕透露更多資訊，稱警方希望找到他本人進行質詢。

據新州先進傳媒(NJ Advance Media)報導，新墨西哥州Albuquerque機場停車場，上周一輛汽車內發現四具屍體，分別為39歲的Jennifer Lannon、21歲的Matthew Miller、40歲的Jesten Mata，以及60歲的Randal Apostalon。

通緝令稱Sean Lannon「武裝且極度危險」，有線索的民眾可致電：(856)498-6238，或電郵：[email protected]；匿名線索可電郵：[email protected]。