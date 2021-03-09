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沮喪不如勇敢！走過當街遭毆陰影 謝宛瑩成反仇恨推手

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
謝宛瑩積極推動防範亞裔遭仇恨犯罪。(AAAJC提供)
謝宛瑩積極推動防範亞裔遭仇恨犯罪。(AAAJC提供)

三年前的一個周末早晨，謝宛瑩(Catherine Shieh)在加州奧克蘭的一處繁忙車站充值車卡，一名陌生男子走近向她要錢，謝宛瑩多次告訴他身上沒現金，卻反而激怒該名男子，「他直接揮拳揍我」，甚至把她打倒在地，還揚言「報警的話，我會找到你並殺了你」，車站人來人往沒有任何人伸出援手，「我感到很沮喪難過」，警方於事件後告訴她，嫌犯有專門攻擊亞裔老人與婦女的前科。

這場可怕的經歷，促使原本在高中擔任教師的謝宛瑩決心轉換職場，去年她搬到芝加哥，並成為亞裔推進正義協會(Asian Americans Advancing Justice Chicago，AAAJC)反仇恨犯罪協調專員，主要負責推動「旁觀者干預仇恨犯罪培訓」(bystander intervention trainings)。

隨著川普政府與部分領導人開始誤導新冠病毒的信息後，包括芝加哥在內的全美各地仇恨亞裔犯罪大幅飆升，謝宛瑩說，現在氣候逐漸轉暖，人們有更多機會出入公共場合，可以預料仇恨犯罪案件恐怕也將跟著增加，「讓更多人了解如何應對仇恨犯罪非常重要」。

她說，不管是當事人或是旁觀路人，都必須充分認識到「每一種仇恨事件，不論大或小，都要立刻舉報」，而且應將所經歷或目睹的過程踴躍分享，「讓公眾可以因此獲得教育機會，也讓大家能夠在類似事件發生時，勇於站出來協助受害者」。

父母來自台灣的謝宛瑩說，亞裔推動正義協會從去年2月開始推出「旁觀者介入」雲端培訓課程，一開始參加人數有限，但隨著仇恨事件不斷爆發，剛結束的一場培訓課程，學員人數已高達360人。

「任何形式的種族主義都是不對的」，她提出應對仇恨犯罪的五項重要建議：

●不要試圖將情況升級(Distract)：沒有人希望任何人於過程中受到身體傷害，因此一旦看見仇恨事件發生時，應採取非直接方法將現場情況緩和。

●尋求協助(Delegate)：依照事發現場位置，向公車司機、保全員、空姐、店經理求助，並向受害人詢問是否要協助報案。

●拉長陪伴受害者時間(Delay)：在事件告一段落後，留下來詢問受害者是否需要任何協助，例如陪伴到某目的地。

●直接站出來發聲(Direct)：在確保自身安全後，堅定且清楚的站出來說明騷擾事件的經過，且向受害人陳述整個事件過程。

●將過程記錄下來(Document)：在進行紀錄時，別忘了保持安全距離，拍下街名或其他標地物，並在影片中錄下發生日期與時間。

謝宛瑩還提到，經歷或目睹仇恨犯罪事件後，應與家人談論該事件，如果可以的話，也可透過社交媒體分享，她也鼓勵向民權組織和各州檢察長辦公室等機構舉報：包括AAAJC、華人諮詢服務處、華埠更好團結聯盟等，都樂意協助公眾。

她也談到「更多的警力並不會幫助華人社區」，因為受限於語言與身份等因素，移民與警方的互動時常傾向負面，「雖然現階段無正式的政府系統取代警察，但社區不乏積極干預的例子，例如年輕一代協助長輩舉報仇恨犯罪，餐館為反仇恨組織舉辦籌款，陪伴老人家返家等。

亞裔示威者呼籲停止族裔仇恨犯罪。(本報檔案照片)
亞裔示威者呼籲停止族裔仇恨犯罪。(本報檔案照片)

仇恨犯罪 亞裔 華人

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