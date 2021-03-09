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夏威夷毛伊島水壩因大雨潰決 25年來最嚴重

中央社／檀香山8日電
夏威夷州毛伊島考帕卡盧亞水壩8日因大雨潰決，造成附近道路淹水。（路透）
夏威夷州毛伊島考帕卡盧亞水壩8日因大雨潰決，造成附近道路淹水。（路透）

夏威夷州毛伊島（Maui）當局今天表示，島上的考帕卡盧亞水壩（Kaupakalua Dam）潰決，已下令疏散所有鄰近水壩和哈伊庫地區（Haiku）考帕卡盧亞路近海路段的人員。

路透報導，夏威夷州緊急事故管理局（Hawaii Emergency Management Agency）表示，導致水壩潰決的原因是大雨。

夏威夷州長伊藝（David Ige）今晚推文說：「正在疏散哈伊庫地區所有人，包括考帕卡盧亞水壩和考帕卡盧亞路接近海岸的路段。毛伊郡官員已得知，考帕卡盧亞水壩已潰決。」

毛伊郡公園暨休閒處（Department of Parks and Recreation）表示，由於大雨和淹水，在進一步通知之前，毛伊郡的公園維持關閉。

美聯社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）在上午7時到下午3時之間，於毛伊島北部的哈伊庫地區記錄到33.5公分降雨量。

毛伊郡郡長維多里諾（Michael Victorino）表示：「先生女士們，這是我們很久以來不曾遇過的真正洪澇。其實，有些居民告訴我，這是他們超過25年來見過最糟的狀況。」

夏威夷州毛伊島考帕卡盧亞水壩8日因大雨潰決，造成附近道路淹水。（路透）
夏威夷州毛伊島考帕卡盧亞水壩8日因大雨潰決，造成附近道路淹水。（路透）

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