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威州法院駁回投資違約案 鴻海：續履行財務義務

中央社／台北9日電
鴻海集團。（路透資料照片）
鴻海集團。（路透資料照片）

鴻海集團在威斯康辛州遭控未蓋10.5代LCD面板廠違約案，當地媒體報導原告已撤回訴訟，州法院也駁回不受理。

鴻海集團表示，不評論目前和過去的法律案件，集團表示持續根據地方發展協議履行財務義務，並以成為蒙特普萊森村和拉辛郡最大的納稅者自豪。

威州當地媒體Urban Milwaukee報導，2月一件向鴻海集團、威州拉辛郡（Racine County）和蒙特普萊森村（Village of Mount Pleasant）提出的訴訟案，原告已在3月5日撤回，州法院也不予受理。

密爾瓦基哨兵日報（Milwaukee Journal Sentinel ）報導，訴訟在3月5日已遭駁回。

相關訴訟是由辛茲（Daniel Hintz）和辛茲房地產開發公司（Hintz Real Estate Development Co.）提出，原告認為地方政府已針對鴻海集團在2017年所提投資案，投入數百萬美元進行各項基礎建設和整地規畫，但鴻海集團並未履行當時承諾興建10.5代先進面板廠區，投資規模和招募員工也未符合契約內容。

在撤回訴訟後，原告委任律師表示仍保留相關法律權利。

蒙特普萊森村和拉辛郡聲明指出，樂見相關議題已獲解決，並期待與鴻海集團在當地的威谷科技園區（Wisconn Valley Science and Technology Park）持續進展合作。

鴻海集團董事長劉揚偉在2月下旬指出，集團持續與隸屬威州政府的威斯康辛州經濟發展公司WEDC（Wisconsin Economic Development Corporation）協商，雙方溝通順利，鴻海在當地投資持續進行，會規劃適合市場發展的產品。他透露，雙方洽商的新合約預計6月前會有結果。

當地媒體日前報導，鴻海集團在拉辛郡廠區的高效能運算資料中心（High Performance Computing Data Center）球體建築，預估3月中下旬開始搬入進駐。高效能運算資料中心可成為當地威谷科技園區網路營運的核心，支援5G工業互聯網、雲端運算以及工業人工智慧等技術。

鴻海 投資 威斯康辛州

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