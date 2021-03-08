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電網不敵寒流 特斯拉在德州裝大型電池

編譯組／綜合報導
德州安格爾頓市能源報告書出現特斯拉電池。（Angleton市能源計畫答問報告）
德州安格爾頓市能源報告書出現特斯拉電池。（Angleton市能源計畫答問報告）

德州電網上月遭到寒流重挫後，特斯拉（Tesla）的一家子公司Gambit Energy Storage LLC.，已悄悄在距離休士頓南邊40哩的德州小鎮安格爾頓（Angleton）建造一座巨大電池。該龐大的電池，得以在炎熱的夏天，替2萬戶家庭提供電力。

德州KXAN電視台報導，根據彭博社最新報告，該公司員工掩飾大部分設備，但彭博社根據財產紀錄顯示，Gambit與加州佛蒙特（Fremont）特斯拉工廠，共用一個地址。

除特斯拉外，Key Capture Energy也在查維斯縣（Travis County）進行100兆瓦的電池儲存計畫，將使KCE電池儲存量增加500%以上。

包括上述兩家，目前至少有四家能源公司，在德州建立大規模電池廠。

2月中的冬季風暴，德州電網幾乎完全崩潰，如今電網的可靠性對德州立法者來說，是本屆立法會的當務之急，Gambit在這一特殊時刻建造巨型電池，格外令人關注。

近期搬到德州的特斯拉創使人兼執行長馬斯克（Elon Musk）嚴厲批評負責管理德州四分之三的電力市場的「德州電力可靠性委員會」（Electric Reliability Council of Texas, ERCOT）不可靠。

如今，特斯拉計畫使用100兆瓦（megawatt）電池幫助向電網供電。Gambit已在ERCOT註冊。ERCOT告訴彭博社，該計畫最快將於6月1日投入營運。

馬斯克長期以來，用電池提供清潔能源，除特斯拉生產的電動汽車外，他還幫助他的表兄弟於2006年創立SolarCity公司。該公司從提供太陽能開始，提供民眾太陽能板放在屋頂上，降低每月電費。

自2016年，SolarCity成了特斯拉子公司之一，而拉斯維加斯也正在建設100兆電廠。

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