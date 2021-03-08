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明州警察跪殺案開審 是否增列三級謀殺罪成首日焦點

特派員黃惠玲/綜合報導
沙文案8日展開庭審。(本報檔案照片)
沙文案8日展開庭審。(本報檔案照片)

涉嫌以膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德(George Floyd)頸部致死的前明尼蘇達州警察沙文(Derek Chauvin)謀殺案8日開審，原本首日將遴選12名陪審團成員及兩名預備陪審員，因檢方要求先針對是否對沙文增加第三項控罪「三級謀殺」做出決定，陪審團篩選至少順延到9日啟動，法庭預定在29日舉行首場檢辯論證。

在此同時，為防範該案再次引發暴動，明州警方出動大批警力駐守政府建築，預料未來一段時間，明尼拿波利斯市將隨處可見荷槍實彈的警察和國民兵。

沙文案的法官為卡西爾(Peter Cahill)，其辯護律師為尼爾森(Eric Nelson)，檢方則由明州檢察長艾利森(Keith Ellison)與其三名檢察官出席。

明州刑事律師周東發說，允許或者拒絕檢方要求加上第三項指控「三級謀殺」為該案非常關鍵的決定，因把兩項控罪增加到三項的話，將可提高罪刑成立的機率，法官此前曾撤銷這項指控，但上訴法院5日判決，檢方可以重新加入該項指控。

弗洛伊德目前是以二級謀殺和二級殺人遭控罪，其中二級謀殺罪，需由檢方證明被告沙文的確犯下了打人重罪，並且在毆打過程中導致他人死亡；而二級殺人罪，需由檢方證明沙文是出於疏忽才造成他人死亡。

周東發解釋，三級謀殺一般是指嫌犯並沒有想猛烈毆打他人或想造成他人死亡，但其作法邪惡，周東發表示，如果「三級謀殺」也列入控罪，那麼有可能最後僅以此罪判決，三級謀殺在明州最高刑期在10年左右，而二級謀殺或殺人罪，最多可判關押40年。

律師分析，被告沙文可以在法庭中申辯，他沒有打人，只是在執行公務，且弗洛伊德的死因，是因為吸毒加緊張，以及他自身疾病造成，而此說法只要能說服一名陪審員，他的兩項二級罪以及可能加上的三級謀殺罪，都將無法定罪。

周東發說，許多人都「誤」將此案視為仇恨犯罪，以為此次庭審結束可以解決美國的種族問題，但事實並非如此，他說，該案律師與檢方在庭上爭辯的並非黑人與白人間的仇視歧視，而是該案嫌犯犯罪的因素成不成立，「這個案件不是仇恨案件」，不過，顯而易見的是如果沙文被判無罪，去年的抗議狂潮恐將死灰復燃。

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