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1張圖：美施打疫苗破9000萬劑 23%成人已接種

芝加哥開放「1B」資格市民打疫苗 聯合中心接種站首批預約逾4萬

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

由聯邦緊急管理機構(Federal Emergency Management Agency)統籌的芝加哥聯合中心新冠疫苗施打站，從4日到7日下午4時，共有超過四萬個伊利諾州居民完成了預約，而4時之後原本開放給伊州州民的登記時段，緊急改為僅有芝加哥市民才能預約，引起許多準備搶預約的符合資格州民不滿。

預計從10日開始接種的聯合中心施打站，將釋出11萬劑新冠疫苗，到7日下午4時為止完成登記的4萬多位年滿65歲的州民，不到四成來自芝加哥。

而官員們在7日下午意外宣布，為了確保疫苗分配更加公平，並讓最易受到病毒感染社區民眾接種，原本開放給65歲以下有健康潛在狀況，或符合1B資格的伊州州民登記的聯合中心疫苗預約，改為只接受芝加哥市居民。

FEMA聯合中心施打站預計開放八周，已完成登記者，從10日起按照預約時間前往接種，該中心計畫每日最多可施打6000劑的疫苗，接種站位於聯合中心E號戶外停車場。

符合資格的芝加哥市民，即起可透過預約網站：www.zocdoc.com/vaccine登記，或撥打專線電話預約，號碼為(312)746-4835。

芝加哥市府表示，本周稍後會宣布哪些特定郵遞區號的居民可以優先預約施打，這些郵編都是全市接種率最低的社區。

至於庫克郡郊區民眾，該郡郡府預計未來幾天會公布這些居民預約聯合中心疫苗施打的詳細資格與信息，如果到時11萬劑疫苗仍有剩餘，則會進一步開放給其他地區民眾預約施打。

目前伊利諾州設有18處大型接種中心，相關信息，可查詢官網：www.coronavirus.illinois.gov

疫苗 芝加哥 伊州

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