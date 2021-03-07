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德州搶先撤口罩令 業者難為：被迫選邊站

中央社／休士頓6日電
德州取消口罩令後，引起店家被迫選邊站的爭議。圖為幾名未戴口罩的民眾3日在達拉斯的一間商店外聚會。（美聯社）
德州取消口罩令後，引起店家被迫選邊站的爭議。圖為幾名未戴口罩的民眾3日在達拉斯的一間商店外聚會。（美聯社）

美國德州州長艾伯特（Greg Abbott）日前宣布廢除2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠病毒）限制，商業活動可以「百分百」開放，口罩也不再強制配戴，不過當地居民並非人人埋單，強迫店家選邊站。

法新社報導，休士頓（Houston）居民馬克士（Evelyne Marcks）在路邊咖啡館啜飲咖啡，對州長於疫情獲得控制前即解除口罩強制配戴令一事直搖頭。

她在賣咖啡兼賣農產品的「中央城市合作社」（Central City Co-Op）的座位上表示：「我不知道州長艾伯特想討好誰，但肯定不是我們這種大城市居民。」

她補充表示：「他八成想討好住在那種…老實說真的不用戴口罩地區的右翼民眾。」她指的是鄉村地區粗略400萬德州居民。

但對德州最大城市休士頓的部分餐廳業者和顧客來說，艾伯特近日宣布自10日起不再強制規定民眾戴口罩，經濟活動也可「100%恢復開放」的決定，不僅讓他們感到困惑，甚至抱持反對立場。

中央城市合作社負責人納瓦斯（Jessica Navas）表示：「我們會繼續要求顧客把口罩戴起來。」

積極推廣選用在地食材、實踐負責任飲食的納瓦斯還說，只要美國疾病管制暨預防中心（CDC）相關建議仍在，合作社就會繼續遵守配戴口罩的規定。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，德州迄今有超過269萬人確診，是僅次於加州，全美疫情第2嚴峻的州；另有4.5萬人過世，高居全美第3，僅略低於加州和紐約州。

而CDC網站目前建議，「民眾應在公共環境、活動和聚會上，以及任何周遭有人的場所配戴口罩」。

然而，也有店家認為州長的決策讓他們陷於兩難。

派柏烤肉啤酒屋（Piper's BBQ & Beer）共同經營者歐洛斯柯（Richard Orozco）說，「餐飲業者無論怎麼做，都不討好。」

「如果堅守口罩規定，有人會埋怨；如果我們不強制規定戴口罩，埋怨的人更多。」他因此決定，讓顧客自行決定是否配戴口罩。

艾伯特2日宣布撤銷防疫規定時，說他是基於「康復病例、疫苗接種數、住院率降低，以及種種安全作為」而做出上述決定。

德州目前約有410萬人接種至少1劑的COVID-19疫苗，相當於德州總人口14.2%。

德州接種比例比全美平均低約2個百分點，部分是因為德州日前遭受歷史性冬季風暴襲擊所致。

德州 咖啡 加州

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