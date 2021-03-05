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我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
佛奇(右)與芝大公共政策學院院長貝克爾(左)雲端對談疫情。(直播截圖)
佛奇(右)與芝大公共政策學院院長貝克爾(左)雲端對談疫情。(直播截圖)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，因為還不清楚究竟接種新冠疫苗者，是否不再攜帶病毒傳染給其他人，仍需等待研究驗證，所以儘管越來越多人完成新冠疫苗施打，暫時無法脫掉口罩。

他也提到，各州應該摒棄紅州、藍州的政治意識形態，團結一致對抗共同的「病毒敵人」，至於全世界要走出疫情，需做到全球範圍都控制病毒，此目標目前存在眾多變數。

佛奇4日晚間應芝加哥大學哈里森公共政策學院邀請，與該學院院長貝克爾(Katherine Baicker)雲端對談新冠疫情，佛奇首先提醒所有已經施打完疫苗的民眾，仍然應該留意安全，佛奇說，很多人詢問表示「我已經打了防護效能高達95%的疫苗，為何我還不能去做任何我想做的事情？」，佛奇說，最終會達到這個目標，但不是現在。

佛奇解釋，最主要的顧慮是目前仍沒有足夠的相關研究證明「已打疫苗者不會傳染病毒」，所以接種完疫苗，仍須戴上口罩。

他自己的想法是，打了疫苗者的身體系統中的病毒水平，可能會遠低於還沒有接種疫苗者，「以色列的一項研究強烈暗示了這種現象，但我們現在仍在進行研究來確認這一點」，只要研究證實了此論述，大家就會看到部分防疫措施撤銷，「但我們還沒有到那一步」。

至於全球何時可以結束疫情憂慮？佛奇直接回答「我不知道這個問題的答案」，因為其中有太多變數，「我無法控制，我的公共衛生部門同事也無法控制」，例如有多少人會施打疫苗？會有多少變異病毒？而且最關鍵的是這場「全球大流行」，必須全世界都一起響應抗疫。

他說，對抗疫情剛好發生在美國近代史上最分裂時期之一，「很多公共衛生措施幾乎是先考慮政治立場，包括是否強制戴口罩、是否避免群聚等，導致要應對如此大規模的疫情變得極其困難」。

佛奇表示，美國必須採取更加統一的防疫措施，齊心協力不分政治意識形態，「如果還是從紅州、藍州來防疫，從本質上就是錯誤，因為大家面臨的是一個共同敵人」。

他也提到，疫情後他最想做的事情就是「重新與社會連結」，佛奇很好奇到時公眾要花多長時間才能重新適應實體置身社交生活，也包括他何時才能回到與妻子一起從NIH下班後，到附近小酒館喝啤酒、吃漢堡的生活型態。

佛奇 疫苗 疫情

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