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不能買給自己吃！台促僑胞認購鳳梨 美禁進口只能捐啦

記者張文馨／華盛頓報導
台灣僑委會日前號召全球台商及僑胞採購鳳梨，彌補中國暫停進口的銷售缺口；不少在美國的台灣人想響應，繞了一圈卻發現囿於美國限制，台灣的新鮮鳳梨根本無法進入美國，只能認購後在台灣捐掉，根本出不了海關。(本報系資料照片)
台灣僑委會日前號召全球台商及僑胞採購鳳梨，彌補中國暫停進口的銷售缺口；不少在美國的台灣人想響應，繞了一圈卻發現囿於美國限制，台灣的新鮮鳳梨根本無法進入美國，只能認購後在台灣捐掉，根本出不了海關。(本報系資料照片)

中華民國僑委會日前號召全球台商及僑胞採購鳳梨，彌補中國暫停進口的銷售缺口；不少在美國台灣人想響應，繞了一圈卻發現囿於美國限制，台灣的新鮮鳳梨根本無法進入美國，只能認購後在台灣捐掉，根本出不了海關。

華府台灣商會會長白越珠原本已經認購1萬公斤，還打算追加5000公斤分送給在美僑胞享用，因違反美國規定只能作罷。

白越珠表示，她上月28日傍晚接到僑教中心致電，提到僑委會鼓勵僑胞認購鳳梨，一度以為有管道將鳳梨裝貨櫃送到美國，但她記得鳳梨不在可以進口的農產品許可品項中。

白越珠表示，經國民黨立委溫玉霞協助，確認購買的鳳梨能捐贈給需要的單位後，她下單1萬公斤，約1.8萬美元，不過這批鳳梨還沒採收，最快要到本月中旬。

白越珠表示，若台灣鳳梨能送到美國，她原本還打算再買5000公斤，受美國法令限制只能作罷。

除了白越珠以外，不少在美國的台灣人收到僑委會的line訊息，指可透過全球僑胞服務數位平台採購台灣鳳梨，不少人都以為，可以吃到新鮮的台灣鳳梨，也可幫助台灣農民。

華府華僑文教服務中心主任郭大文表示，僑委會幫忙分享台灣各地鳳梨認購狀況，並打算比照「賑災」幫忙收款；僑胞若大宗認購鳳梨，僑委會也會在台灣找尋受贈單位，消化這些鳳梨。

郭大文說，不過現在台灣鳳梨認購情形踴躍，是否還需要僑胞援手，要看實際情況；可以確定的是，新鮮鳳梨一定不得入境美國，做成加工產品後再運往美國，緩不濟急，目前只能從產地採購、由台灣民眾享用。

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