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坎昆避寒之後 參議員克魯茲民調下跌

休士頓訊
克魯茲在保守派政治行動大會調侃自己的避寒之行。(克魯茲臉書)
克魯茲在保守派政治行動大會調侃自己的避寒之行。(克魯茲臉書)

德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)因為在冰風暴中躲到坎昆(Cancun)避寒，民調支持率大跌，不過以他過去幾天的發言來看，他對自己的政治前途沒有什麼憂慮。

根據「企業內線」(Business Insider)的報導，2月18日那天克魯茲在墨西哥度假勝地坎昆現身的照片在網路上瘋傳之前，48%的德州人挺他，42%認為他政績不佳，所以他的淨支持度是 +6。當德州人發現他把選民棄於冰天雪地之中不顧，卻帶著家人跑到避寒勝地去享樂時，他的支持度開始大幅下滑，28日那天的民調顯示支持的人剩下43%，鄙棄他的倒有48%之多，也就是淨支持度跌到 -5。

日前在佛羅里達州奧蘭多舉行的保守派政治行動大會CPAC (Conservative Political Action Conference)中，克魯茲也應邀上台發言，他再度極力讚美川普，並且開懷地拿坎昆度假開玩笑，並且嘲笑那些戴口罩、嚴肅看待疫情的人，更把主流媒體貶損到一文不值，與會的上萬人對他的發言笑得東倒西歪。

政壇分析師指出，如果川普不爭取共和黨2024年的總統候選人提名，克魯茲和艾伯特州長應該都會加入競逐，如果確實出現這樣的狀況，艾伯特可能用坎昆度假痛擊克魯茲，民主黨人樂於見到這種德州兄弟鬩牆的劇情。不過克魯茲在德州人心目中已成黨內大老，他只要做做秀、說些取悅選民的話，民調結果很可能又會迅速反彈。

舉例而言，1月6日那天克魯茲在參眾兩院聯席會議中反對確認選舉結果之前，他的淨支持度是 +7，企圖替川普翻盤時讓他的淨支持度在1月16日那天已降到 +1，但是到2月18日又已回升到 +6。

克魯茲 德州 民調

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