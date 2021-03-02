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染疫出院一年 德州男子仍呼吸困難

德州福和市訊
德州福特市男子吉利斯，飽受新冠肺炎感染造成肺部創傷折磨（視頻截圖）
德州福特市男子吉利斯，飽受新冠肺炎感染造成肺部創傷折磨（視頻截圖）

德州北部福和市（Fort Worth）居民吉利斯（Tommy Gillis）是該市首批新冠肺炎患者，他在一年前感染，雖然尚在康復中，但至今仍然飽受肺部創傷折磨，最近他與人分享這段經歷，希望民眾能意識到新冠病毒感染對身體健康造成的長期困擾。

據FOX 4報導，Baylor Scott and White康復中心醫療專家表示，接觸不少受肺部疾病困擾的感染新冠病毒康復者。好的結果是，還能夠做很多事情會讓新生活更好。吉利斯在2020年3月初去佛羅里達州旅行後，感染新冠肺炎。當時他54歲，身體非常健康，感染起初流鼻涕，隨後身體狀況惡化。他描述，周一、周二工作沒有問題，周二後身體感到非常沉重，如同一噸重的磚塊壓在身上，出現流感症狀。

他住進了Mansfield Methodist Hospital達14天，即使出院後，身體狀況遠不如正常時候。他說，未感染時，他有著健康正常生活，在跑步機上鍛鍊可以走2-3英里，每周打2至3次高爾夫球，但被新冠病毒感染後，一切都改變了。

臨床運動生理醫師Brittany Womack表示，吉利斯是她接待的首位COVID-19感染後患者，他肺部損傷與其他患有肺部疾病患者類似。多虧了福特市Baylor Scott and White康復中心的呼吸技術以及康復療法，吉利斯的病情好了許多。她說，最大的挑戰是，呼吸再訓練，通過一些活動學習如何呼吸。雖然經過一年多努力，吉利斯至今仍在為肺部創傷恢復抗爭。

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