芝餐館堂食再鬆綁 客容量提高到5成

芝加哥餐館即日起可允許五成客容量堂食。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥 市市長萊特福特2日再度鬆綁餐館及酒吧堂食限制，即起生效的防疫 新標準，允許餐館、酒吧開放五成客容量進入室內用餐，且最高人數也增加到50名，此外，市府也延長餐飲業營業時間到凌晨1時。

萊特福特宣布的新防疫指南，還包括允許販售酒類商品的零售店，在每晚11時前銷售酒精類產品；在健身 房方面，室內健身課程最多可以讓20名學員同時上課。

萊特福特說，過去幾周，芝加哥市的疫情不可思議的緩和下來，她感謝所有商家的配合防疫，。

對於芝市進一步鬆綁餐館堂食人數限制，伊利諾州餐飲協會主席涂亞(Sam Toia)說，放寬堂食是正確的作法，但他相信市府以及伊州州府有能力提供餐飲業更多的協助，例如將私人聚會活動人數從50人增加到150人，因為隨著春季到來，也有越來越多的婚禮、成年禮聚會需求。

涂亞也提到，餐館工作人員應該列入現階段的疫苗接種範圍，「食品供應鏈的員工，都應該納入基礎建設人員，因為他們與超市員工的工作雷同」，他表示，已經向州長反應加速施打餐館業從業人員，州長辦公室回應表示，會慎重考慮。