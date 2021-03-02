不是詐騙！ 學生午餐補助卡P-EBT寄發 首批加值450元

伊利諾州開始寄發補助學生午餐費用的P-EBT卡。(伊州福利廳)

伊利諾州福利 廳(IDES)表示，約百萬名學生該州學生，即起將收到聯邦紓困計畫之一的「流行病電子福利卡」(Pandemic Electronic Benefits Transfer, P-EBT)，以補貼每名學生疫情 期午餐費，全美共有19個州與波多黎各都獲得農業部核可發放此福利，官員指出，無論是否有合法身份，只要符合資格都會收到此補助，且領取該津貼不會計入「公共負擔」(public charge)。

目前伊州 部分，該福利卡以每頓午餐補助6.82元計算，首先發放去年3月到12月的津貼450元，下月會在該卡加值今年1到3月的午餐費，預計5月份起，每張卡按月可獲約110元的補助，直到學年結束，官員提醒家長留意郵件，不要誤以為是詐騙。

芝加哥公立學校系統(CPS)旗下的35.5萬名學生，不需申請都將全部自動收到這項P-EBT的補助，家有三名公校學童者，則會收到三張午餐津貼卡，目前伊州大概有100萬名學生獲得此補助，全美則有19個州與波多黎各都得到農業部的審查通過向學生核發該午餐補助卡，估計每個月將發出的P-EBT卡總值在1.1億左右。

由聯邦核可的P-EBT項目，主要希望幫助一些之前獲得學校免費午餐或減價午餐的學生，因新冠疫情期間無法繼續在學校用餐，所以發行該卡來彌補這些學生的膳食損失。

各學區將向符合資格學生以郵件方式，寄發出P-EBT卡，如果已經選擇回到學校上實體課的學生，屆時將在學校享用免費午餐，因此會以該學生返校上課天數來核發補助金。

伊州教育總監(State Superintendent of Education)艾亞拉(Carmen Ayala)說，研究顯示，孩子如果遭遇飢餓將無法集中精神學習，從疫情開始，伊州學校已經為學生提供超過1.3億份的餐食，P-EBT項目將持續確保該州滿足所有兒童的營養需求。

這張P-EBT卡外觀與一般信用卡雷同，持有該卡可到所有接收EBT的超市、雜貨店使用，伊州福利廳提醒各家庭留意郵件，千萬不要以為是詐騙而丟棄或放置一旁，主要這項補助福利需於一年內用掉，假使剛搬到新學區的家長，應立即向學校更新地址。

根據農業部公布的名單，2020-2021學年獲得P-EBT核可的州，分別為亞利桑納、康乃狄克、德拉瓦、伊利諾、印第安納、肯塔基、麻州、密西根、明尼蘇達、新墨西哥、北卡羅萊納、南卡羅萊納、俄亥俄、羅德島、田納西、華盛頓、西維吉尼亞、威斯康辛、佛蒙特以及波多黎各。

各州發放的進一步信息，可查詢：https://reurl.cc/v5akXA。