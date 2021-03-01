新州大麻合法化 未成年人首次吸大麻 警察不得告知家長

大麻。Getty Images

新州州長墨菲上周簽署娛樂大麻合法化 法案，未成年人使用大麻將不會面臨刑事懲罰。然而法案還規定未成年人如果是首次使用大麻被發現，警察 將不得通知其家長。該規定一經公布引發熱議，許多家長甚至警察紛紛表態反對。

新法案對於未成年人使用大麻採取三步措施：未成年首犯者將收到書面警告，但特別禁止警察通知監護人。如果未滿18歲者再次被發現使用大麻，則需要通知家長；第三次需要轉介藥物治療服務，以及最高50元的罰款或社區服務。

西野市(Westfield)警長Christopher Battiloro說，他對於這項法律非常不滿，「實際上，作為一名家長，我對該法條非常生氣。」

新規也適用於未成年人使用酒精飲料。新法案將徹底改變警方長期的做法：一些警官說，他們經常通知父母，他們的未成年子女被捕喝酒或吸毒，以代替起訴。

快樂點(Point Pleasant)警長Joseph A. Michigan在自己部門的臉書頁面發表聲明稱，該警署一直尋求對大多數未成年人的違法行為實施非懲罰性措施，包括未成年人飲酒或吸食大麻或吸食大麻，「我們很少提出正式指控。」

華人家長對於大麻影響下一代十分擔憂。專家指出，使用大麻的青少年可能會出現思維扭曲、幻覺、妄想症、焦慮症和抑鬱症，有時他們甚至會因長期濫用而面臨智商的永久下降。

共和黨 議員也批評這項法律禍害下一代。眾議會少數黨領袖巴姆尼克(Jon Bramnick)、參議員Mike Testa指出，青少年初次使用大麻或酒精，警察就應通知家長，「我們不應該讓法律成為青少年進一步墮落的源頭。」