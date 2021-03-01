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華府櫻花全盛期揭曉 4月第一個周末

記者羅曉媛／華盛頓報導
今年華府櫻花全盛期預計在4月第一個周末到來。(記者羅曉媛/攝影)
今年華府櫻花全盛期預計在4月第一個周末到來。(記者羅曉媛/攝影)

潮汐湖畔櫻花樹吐新芽，就是華府每年春天到來時；國家公園局1日宣布今年櫻花全盛期(peak bloom)預計在4月2日至5日，但因疫情呼籲公眾線上賞櫻，華府櫻花節(National Cherry Blossom Festival)相關的活動將以混合模式展開。

國家公園局主管國家廣場(National Mall)的總監雷博德(Jeff Reinbold)表示，公園局呼籲公眾透過官方的24小時直播(https://nationalmall.org/bloomcam)觀看潮汐湖及周邊地區的櫻花盛景，避免人潮擁擠。

去年因新冠疫情爆發、華府限制人群聚集，華府警察和國民兵曾到潮汐湖附近執勤、管控人流，雷博德說，今年公園局不希望人潮再現，邀請所有人透過直播鏡頭欣賞櫻花；為優化觀眾的線上體驗，公園局也增加了3.3哩的線上導覽和360度線上騎行體驗。

國家公園局目前仍在評估是否可在每天允許一定數量的人群到潮汐湖賞櫻，或保險起見，直接關閉整個櫻花樹所在的區域，雷博德表示，具體安排將在未來數周向公眾匯報。

往年華府櫻花盛開期也伴隨櫻花節活動，更是本地商家和旅遊業者的生意旺季，但受疫情影響，今年組織方將採混合模式，其中還包括邀請本地藝術家在華府八個區打造櫻花主題的藝術雕塑；櫻花節從3月20日持續到4月11日，具體安排：https://bit.ly/3b3g2VF

國家公園局把潮汐湖畔70%的櫻花盛開定為全盛期，通常為每年3月的最後一周到4月的第一周，但隨氣溫和氣候冷暖變化；櫻花從初開到盛開通常五個階段：蓓蕾萌芽期(green color in bud)、小花初現(floret visible)、小花初開、花梗伸展期(peduncle elongation)，以及白色蓬鬆期(puffy white)，持續四到六天，直到全盛期。

華府 疫情 賞櫻

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