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3.7萬芝加哥公校生 今返校上課

特派員黃惠玲/芝加哥報導
芝加哥公立學校Hawthorne Scholastic Academy，有五成學生家庭選擇返校上課。(Hawthorne Scholastic Academy臉書)
芝加哥公立學校Hawthorne Scholastic Academy，有五成學生家庭選擇返校上課。(Hawthorne Scholastic Academy臉書)

超過3萬7000名幼稚園到五年級的芝加哥公立學校(CPS)學生，1日終於返回睽違將近一年的校園上課，許多送子女返校的家長們表示，「孩子迫不及待回到教室」，CPS表示，六年級到八年級選擇返校上課學生，則將於下周一(8日)回到校園上實體課。

芝加哥市市長萊特福特1日到湖景區訪問Hawthorne Scholastic Academy返校上課情形時說，去年疫情爆發初期，以為關閉校園頂多只是幾天或幾周而已，千想萬想都沒有料到校園一關就關了將近一年。

她說，當她開車到該小學途中，看到一些孩子上學路上興奮得邊走邊跳，到學校後，還遇到一位二年級學生告訴她「很想交新朋友」，萊特福特感謝所有教職員，也向家長們說「我們都很仔細傾聽父母的心聲」。

萊特福特說，CPS已經投資一億強化實體課程的各種安全，另外，也提供多達1.8萬劑疫苗接種機會給公校教職員施打。

Hawthorne Scholastic Academy有高達55%的家長選擇將孩子送回校園上課，該校白人學生占了五成，而一般公校平均白人學生比率為三成。

根據CPS統計，全市公校約只有30%的幼稚園到八年級家長，選擇在8日前讓孩子回到教室上課，而白人家庭選擇讓孩子返校的比率明顯比其他族裔高。

一位四年級學生扎維里(Veer Zaveri)說，他已經厭倦天天坐在電腦桌前上課的方式，雖然現在必須戴著口罩，但很開心終於回到學校。

之前芝公校公布的各族裔返校上課意願調查顯示，約有1/3的亞裔家庭願意讓子女回到教室上課，比率與非裔、拉丁裔家庭雷同，而白人家庭中，高達2/3想讓孩子重返學校上實體課程。

統計指出，全市421所小學與初中在這波校園重開後，超過92%的學校的返校學生人數不到一半，其中更有42%的學校返校上課學生低於1/4，部分校長也向家長坦承，由於返校人數占非常少數，因老師必須兼顧居家網課的學生教學，所以回到教室上課的學生上課方式，可能會與之前遠距教學差異不大。

孩子就讀華埠興氏小學五年級的Brenda說，雖然學校說每班不會超過15人且會保持安全距離，但總有點不放心，「再等等看」。

公校 芝加哥 華埠

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