臉書6.5億和解拍板！160萬伊州用戶 每人至少345元

臉書需盡快向160萬伊州用戶發放賠償。(pixabay)

美國加州聯邦法官日前公布有關臉書 違反「生物識別訊息隱私 法案」(Biometric Information Privacy Act)賠償6.5億的最終和解方案，法官命令，臉書需「盡快」向近160萬名參與該集體訴訟的伊利諾州臉書用戶，給予每人至少345元的補償。

這宗官司起於2015年三名伊利諾州民提出告訴，指控臉書收集面容資料，用以顯示用戶照片裡的人身分，違反伊州 保護面容、指紋和眼睛虹膜掃描等生物識別資訊隱私的州法。

伊州2008年對管制生物識別科技的商業用途制定全美最嚴格的法律，規定企業必須先獲得消費者同意，才能收集這類資訊，而且必須詳細說明它們如何使用這些資料，以及保存資料多久。

芝加哥律師艾德森(Jay Edelson)於2015年4月首先提起訴訟，指控臉書未經用戶許可便擅自使用臉部辨識標記功能，違反了伊州「生物識別數據隱私法」，而此案移至芝加哥聯邦法院，再移至加州聯邦法院。

該訴訟案於去年1月在北加州聯邦法院達成判決，法官多納託(James Donato)當時已經批准了初步的集體訴訟和解協議，接著臉書開放伊州臉書用戶填表申請賠償，凡2011年6月7日到2020年8月19日間，曾居住在伊州逾183天的臉書用戶，即可望取得和解金，該申請已經於11月23日截止。

多訥託2月26日公布的訴訟最終和解方案，他說，這是有史以來最大規模的隱私和解協議之一，更是消費者在「數位隱私」領域的重大勝利。

伊州有690萬名臉書用戶在2011年6月7日後涉有帳戶並儲存臉部辨識資料，在賠償申請截止前，有22%共160萬名該州用戶提出申請。

由於當初提出申請者均已選擇「支票」、「直接匯款」或Paypal等方式，因此賠償金將依照該選項方式發放。