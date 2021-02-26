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拜登赴德州看災情 雜音不小

編譯組／綜合報導
小川普推文批評總統拜登的德州行。（@DonaldJTrumpJr. 推特）
小川普推文批評總統拜登的德州行。（@DonaldJTrumpJr. 推特）

美聯社駐白宮記者26日的一篇報導引發諸多批評，其中包括小川普（Donald Trump Jr.）。因為美聯社記者Darlene Superville在報導中表示，總統拜登在訪問德州時，將視察強烈冬季風暴所造成的寒害，並鼓勵民眾勇於接種新冠疫苗，還會「全面展現他的同理心」。

小川普推文調侃，「哇，災害過了『才不到』兩周，但他的同理心卻會『全面展現』。」小川普說，他不知道大家怎麼看這條新聞，但他自己寧可見到展現的是能力，而且這件事看來不太可能發生」。

立場鮮明的Fox News報導，小川普的推文引來眾多評論，包括主持人Dave Rubin說，美聯社這不叫新聞，叫政治宣傳。以及另一則回應說，「全面展現同理心」是價值判斷，而非事實。

記者Mark Hemingway則說，「什麼？總統的同理心終於要全面展現了。」另外一些批評則說拜登來得太晚，寒害都過了兩周，拜登才想到要來德州看看。

美聯社稍後將報導內容改成，「總統拜登接任總統剛滿一個月之際，在首次訪視災害現場時展現同理心」。美聯社強調，通訊社的報導本來就在不斷更新，既然拜登已經到了德州，所以報導就由未來式改成現在式，並強調增改與社群媒體上的批評無關。

 

拜登 川普 德州

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