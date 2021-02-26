上網課時啜泣 新州三年級女孩挨餓求援

疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

新澤西是全美最富裕的州之一，但兒童在疫情 中挨餓的數量之多依然出人意料。孟莫斯(Monmouth)學區一名三年級女孩在上網課時因饑餓啜泣，令不少同學和家長錯愕。如今新州 食儲已支援該家庭，並呼籲居民伸出援手。

新州師生如今已適應了Zoom課堂，但遠程教學使教師難以向以往一樣瞭解學生的情況。當老師詢問該女孩出了什麼問題時，她告訴老師和同齡人自己餓了；她的母親失去了工作，她們家已經沒有東西可吃。

該校的一名社工很快為她們從食儲Food bank Fulfill NJ處領取了足夠四天的食品，以及洗漱用品和新鮮農產品。

食儲總裁兼首席執行官顧丹諾(Kim Guadagno)說，這只能緩解暫時的問題，食儲正在幫助該家庭走上正軌。

這個故事令新州人感到心酸難過，大批民眾已經為該家庭捐款。如今女孩家庭獲得了六個月的食物、衣服甚至汽車。她的母親是一名失業的飯店工人，已經找到了一份洗碗的新工作。

曾擔任新州首位女副州長的顧丹諾說，這個家庭現在得到了很好的照顧，但是這個女孩僅僅是新州40萬名可能挨餓的孩子之一。自去年三月以來，孟莫斯和海洋郡的食品需求分別增加了92％和64％。

根據非營利機構Feeding America統計，自去年疫情爆發以來，向食儲求援的居民人數暴漲，而這其中幾乎有一半以前沒有得到過食物援助；兒童饑餓比例估計增加了75％，這意味著新州大約五分之一的兒童可能挨餓。

新澤西受到的衝擊尤其嚴重，食物援助增長56％，比全國水準高出約10％。新州社區食儲(Community Food Bank，CFBNJ)公關經理威廉 斯(Nicole Williams)說，目前新州約有120萬人不知道下一頓飯將從哪來。

威廉斯指出，全美服務業和酒店業受到的打擊非常嚴重，而新州正好有大批居民在這兩個行業工作，「如果看一下大西洋城，那是美國受災最嚴重的城市之一。這些居民是最容易遭受失業威脅的人。」

新州食儲正在努力滿足日益增長的需求。CFBNJ已在12個郡舉辦了約40次駕車食品分發。人們排隊等待兩到三個小時，獲取大米、義大利面醬、花生醬和其他罐裝食品，以及新鮮的農產品，能夠讓一個四口之家維持幾天的生活。

顧丹諾預計需求將繼續兩到三年，「直到人們都回去上班之前，這都不會消失。」目前各大食儲不僅食品供不應求，志願者數量也遠遠不夠，「如果你保持健康並希望幫忙，可以上網看看幾乎各地都需要志願者。」

幫助食儲及更多資訊可上網：https://cfbnj.org/volunteer/，https://fulfillnj.org/，或https://elijahspromise.org/volunteer-covid-19/。