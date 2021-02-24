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華府市長姐姐新冠併發症去世 全市新冠病歿人數破千

記者張筠／華盛頓報導
華府新冠病歿總人數24日突破1000人，市長包瑟的姐姐也因新冠併發症去世。（記者張筠 / 攝影）
華府新冠病歿總人數24日突破1000人，市長包瑟的姐姐也因新冠併發症去世。（記者張筠 / 攝影）

華府市長包瑟(Muriel Bowser)的姐姐梅西雅·包瑟(Mercia Bowser)24日上午死於新冠疫情併發的肺炎，同日華府新冠病歿總人數突破千人，且2021年前兩個月的病歿人數達疫情爆發以來的20%，包瑟宣布全市降半旗，悼念全美因疫情喪命的逾50萬人，她也將24日定為「新冠疫情逝者紀念日」，呼籲民眾堅持謹慎防疫。

包瑟表示，姐姐梅西雅死於新冠疫情併發的肺炎，此前在華盛頓醫療中心接受治療，24日上午去世，「她(姐姐)已隨眾多天使離開，我們將深深懷念她，以及所有在新冠疫情中去世的民眾」，包瑟也感謝所有在前線工作的醫護人員，並提醒民眾不要鬆懈防疫；梅西雅是包瑟唯一的姐姐，也是家中老大。

市府數據顯示，截至24日，全市共有1001人死於新冠，雖然日增確診數及住院人數自1月初開始穩定下降，但過去幾個月的病歿人數比去年夏季和秋季更高，2021年前兩個月共有209人死亡，占疫情爆發以來的20%，平均每天有六人死於新冠病毒。

包瑟表示，每一個逝去的生命背後都牽涉眾多家庭，這些悲劇時刻提醒我們疫情對全華府乃至全美民眾的打擊；包瑟將24日定為「新冠疫情逝者紀念日」，要求全市降半旗，並呼籲華府所有宗教團體一同悼念。

「就算疫情終將結束，對很多家庭來說，他們的傷痛永遠無法停止」，包瑟表示，雖然疫苗帶來一絲曙光，近日在大華府出現的各樣變種病毒仍給防疫工作帶來新威脅，因此不要小看戴口罩、保持社交距離等行為的作用，「這些負責任的行為可以拯救生命，避免更多家庭失去至親」；數據顯示，華府新冠病歿者中有75%為非裔民眾，白人死者占11%，西語裔民眾占12%。

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