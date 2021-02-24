CDC報告：學員上課脫口罩 芝健身房爆55人確診

CDC於24日發布報告指出，芝加哥一家健身房曾因上課時學員沒戴口罩(示意圖)而爆發感染。(pexels)

聯邦疾病防治中心(CDC )24日公布一項報告指出，芝加哥一家健身 房在去年夏季，因幾位已感染新冠肺炎病毒的成員，參加了室內的高強度運動課程，導致多達55個病例爆發，CDC表示，一周多次的高強度鍛鍊課程，卻沒有徹底執行「隨時戴口罩」，是該宗疫情 擴散迅速的主因。

這起健身房感染事件，有兩名患者進了急診室，還有一人因此住院八天，但還好無人因此喪命。

CDC說，此事件凸顯「隨時戴口罩，生病時應待在家中」對於減少病毒傳播的重要，特別是健身房群體活動期間，需格外遵守這些措施，即使是高強度的運動，也要彼此間隔六呎並戴上口罩，此外，報告也建議盡量維持在戶外運動。

根據CDC公布的該宗疫情爆發信息，去年夏天的這起健身房感染事件，共有81人參加了高強度的鍛鍊課程，學員們年齡中數為42歲，其中49人確診，還有六人出現明顯病徵但檢測呈現陰性。

該課程是在去年8月24日到9月1日間舉行，健身房遵照當時防疫規定，僅允許客容量25%的人數，約10到15人同在一間教室上課，每個人也都保持六呎距離且自備健身器材。

健身房也向每位進入教室的學員檢測了體溫，並要求戴口罩，但上課期間曾允許學員暫時脫掉口罩。

不幸課程才剛開始，就有三名學員收到新冠確診結果為陽性，而與這三人同教室上課的其他學員，紛紛在當天陸續出現症狀，根據衛生局逐一訪談課程參加者，多達44人都表示「曾在課程中拿掉口罩」。

儘管目前疫情逐漸緩和，CDC建議所有健身房應留意改善通風設備，同時也要確實執行口罩令，並應頻繁提醒大家一旦出現病徵，務必不要出門。