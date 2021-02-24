我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫過世 遺孀宣布參選

CDC報告：學員上課脫口罩 芝健身房爆55人確診

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
CDC於24日發布報告指出，芝加哥一家健身房曾因上課時學員沒戴口罩(示意圖)而爆發感染。(pexels)
CDC於24日發布報告指出，芝加哥一家健身房曾因上課時學員沒戴口罩(示意圖)而爆發感染。(pexels)

聯邦疾病防治中心(CDC)24日公布一項報告指出，芝加哥一家健身房在去年夏季，因幾位已感染新冠肺炎病毒的成員，參加了室內的高強度運動課程，導致多達55個病例爆發，CDC表示，一周多次的高強度鍛鍊課程，卻沒有徹底執行「隨時戴口罩」，是該宗疫情擴散迅速的主因。

這起健身房感染事件，有兩名患者進了急診室，還有一人因此住院八天，但還好無人因此喪命。

CDC說，此事件凸顯「隨時戴口罩，生病時應待在家中」對於減少病毒傳播的重要，特別是健身房群體活動期間，需格外遵守這些措施，即使是高強度的運動，也要彼此間隔六呎並戴上口罩，此外，報告也建議盡量維持在戶外運動。

根據CDC公布的該宗疫情爆發信息，去年夏天的這起健身房感染事件，共有81人參加了高強度的鍛鍊課程，學員們年齡中數為42歲，其中49人確診，還有六人出現明顯病徵但檢測呈現陰性。

該課程是在去年8月24日到9月1日間舉行，健身房遵照當時防疫規定，僅允許客容量25%的人數，約10到15人同在一間教室上課，每個人也都保持六呎距離且自備健身器材。

健身房也向每位進入教室的學員檢測了體溫，並要求戴口罩，但上課期間曾允許學員暫時脫掉口罩。

不幸課程才剛開始，就有三名學員收到新冠確診結果為陽性，而與這三人同教室上課的其他學員，紛紛在當天陸續出現症狀，根據衛生局逐一訪談課程參加者，多達44人都表示「曾在課程中拿掉口罩」。

儘管目前疫情逐漸緩和，CDC建議所有健身房應留意改善通風設備，同時也要確實執行口罩令，並應頻繁提醒大家一旦出現病徵，務必不要出門。

健身 CDC 疫情

上一則

克魯茲犯眾怒 生日紙偶推出搶商機

延伸閱讀

麻州疫苗分發受批評 州長貝克支持率仍高

麻州疫苗分發受批評 州長貝克支持率仍高
高球／伍茲才剛動完背部手術 盼望4月復出

高球／伍茲才剛動完背部手術 盼望4月復出
衛生局促戴2層口罩 高危人群應戴KN95

衛生局促戴2層口罩 高危人群應戴KN95
罰金累積近百萬 聖荷西違規健身房停業

罰金累積近百萬 聖荷西違規健身房停業
疫期違規營業 東聖荷西健身房被罰55萬 擬抗爭

疫期違規營業 東聖荷西健身房被罰55萬 擬抗爭
違規營業 東聖荷西健身房被罰55萬 擬抗爭

違規營業 東聖荷西健身房被罰55萬 擬抗爭

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）

德州居民沒電傷身 有電傷荷包

2021-02-20 15:02
魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
馬州州長霍根(Larry Hogan)稱馬州出現首例巴西變種病毒(P.1 variant)確診病例。(美聯社)

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

2021-02-18 15:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損

伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損
哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲
世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢
暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線
自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度

自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度