多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

吃魚補腦還能強化心臟的營養概念深植華人 文化，然而如果食用過多含汞魚類，卻可能反而影響嬰兒大腦發展，且增加中老年心臟病與中風的風險，一項針對亞裔 食用海鮮選擇的最新研究報告指出，在參與調查華人中，逾四成每周食用海鮮次數超過四餐，在此同時，該研究報告顯示，18%的華人體內含汞量超出標準，遠遠比非亞裔僅2%的含汞量超標高出九倍。

這項研究是由芝加哥伊利諾伊大學公共衛生學院(UIC School of Public Health)與美中亞裔健康協會、Hanul家庭聯盟以及伊州越南 人協會合作完成，研究主導者布契南(Susan Buchanan)與涂以克(Dr. Mary Turyk)表示，獲得國家環境健康科學研究所資助的該項研究，希望對芝加哥華人、韓國人、越南人食用海鮮時，是否提高了暴露於汞和其他污染物的情況深入評估。

研究人員表示，魚類食品在亞洲飲食文化被視為營養重要來源，因其脂肪含量低，有益於大腦健康，美國食品和藥物管理局FDA也的確指出，魚類是健康飲食的一部分，提供蛋白質和歐米伽-3脂肪(DHA和EPA)，然而受到工業污染，汞在大多數魚類中積累，孕婦一旦食入汞會影響嬰兒大腦發育。

UIC的研究報告，包括建議正確食用海鮮的種類與份量。(美中亞裔健康協會提供)

FDA與環保署建議孕婦和哺乳期婦女、育齡婦女及幼兒，每周食用低汞海鮮兩到三次即可；美國心臟協會也提醒中老年男性和停經後女性，遵循上述基本原則，才能有效降低心臟病和中風的風險。

該研究對芝城共366名華人、韓國人和越南人做了飲食調查，並採集參與者頭髮樣本檢測汞含量，結果發現各族群汞含量超標(>1微克/克)比率分別為：韓國人11%、華人18%、越南人28%，相較之下，在全美的調查中，非亞裔只有2%的含汞量超過標準。

此外，研究也提到，受訪的亞裔中，有41%的華人、60%的韓國人以及21%的越南人，每周至少有四餐會食用海鮮。

至於最受華人歡迎的海鮮名單，包括三文魚(salmon)、羅非魚(tilapia)、鯧鰺(pompano)、鱸魚(bass)、黃魚(croaker)。

研究人員也列出汞含量低、歐米伽-3脂肪含量高的魚類：三文魚、銀鯧(silver pomfret)、鯧鰺、鳳尾魚(anchovies)、鲅魚(Markerel)、太平洋秋刀魚(Pacific saury)、沙丁魚(Sardines)、養殖鱒魚(farmed trout)和白魚(whitefish)。

而含汞量較高魚類：包括國王鲅魚(king mackerel)、香橙魚(orange roughy)、旗魚(swordfish)、大眼鯛金槍魚(bigeye tuna)、墨西哥灣的方頭魚(tilefish)。

研究建議，吃對魚的確有助健康，但必須選擇健康海鮮，每周食用不超過四次且每次數量一份(每份食用量等同手掌大小，約4盎司)，詳細如何正確食用海鮮，可查詢官網：https://healthyfish.uic.edu。