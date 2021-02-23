風雪結緣 送貨女被陌生屋主收容六天躲災

蒂蒙斯在情人節暴風雪中得到一對奧斯汀夫婦救助。（ Timmons臉書）

德州在情人節那天遭遇殘酷冬季風暴 ，一對夫婦救助一名被困在車道上的送貨女司機，且讓她在自己家中住了近一周的時間。

雀兒喜蒂蒙斯（Chelsea Timmons）在臉書 的帖子中說，上週日她正準備送食品到奧斯汀一戶人家，她在試圖駛下陡峭車道時，汽車 失控旋轉，她意識到自己已無法控制下滑的車子。當汽車滑向這戶人家的住宅時，她做好心理準備。最後，蒂蒙斯的車子撞到一個樹樁後被捲入住家的花壇。

她寫道，她原本能夠使汽車轉彎，但是斜坡道被冰覆蓋了，車輪剛剛旋轉，她的汽車就向後滑。

這戶住宅的主人理查森（Nina Richardson）和康登（Doug Condon）夫婦試圖幫助她移動汽車，但未成功。蒂蒙斯在臉書上寫到，理查森和康登讓她在家裡面等AAA救援，但AAA公司最終告訴她，由於當時天候不佳，無法馳援。

然後，蒂蒙斯試圖打電話給優步（Uber）、Lyft和出租車，她想到附近的酒店暫住，但天氣情況惡化，讓她寸步難行。

見此情況，理查森和康登夫婦讓蒂蒙斯在家裡住下。這對夫婦的善行令蒂蒙斯流下眼淚。她寫道，這家人讓一個完全陌生的人住了一晚上！不僅如此，還為她煮了一頓牛排晚餐，絕對不是她想像中的情人節！

由於風暴的強度導致廣泛停電和可怕路況，蒂蒙斯在六天內成為這家受歡迎的客人。當她建議離開時，這對夫妻會回答說，「你能安全地到達那裡嗎？」「你會吃什麼？」「如果他們斷電了」或「這裡的客房難道不比酒店好嗎？」