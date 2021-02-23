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麻州華人聚居區兩亞裔年長者遇搶劫襲擊

記者劉晨懿之/波士頓報導

麻州華人聚居區昆市(Quincy)警方在臉書上發文稱，2月18日在北昆市紅線地鐵站附近發生兩起襲擊亞裔較年長者事件，造成一人重傷。警方播出目擊者拍攝的視頻，呼籲民眾提供線索。

影片來源：昆市警局臉書

昆市警方在臉書上稱，兩名受害者分別是69歲的亞裔男性和55歲亞裔女性。雖然警方目前不能確定這兩起案件是否有關聯，但兩起都發生在相距不遠處，且兩名受害者都描述嫌疑人是一名白人男性。

據警方資料，第一起搶劫案發生在18日凌晨4時45分左右，地點在西斯坎特姆街95號外。一名69歲的亞裔男子在走向北昆市MBTA地鐵站時遭到襲擊，他的午餐包被搶。受害者在襲擊中受重傷，目前正在住院治療。

第二宗劫案發生在同一天晚上9時55分左右，地點在西士丹頓街的Division街旁，一名55歲的亞裔女性從北昆市地鐵站回家時，她的單肩包被搶。兩名目擊者看到了搶劫過程，並用手機拍下了嫌疑人的身影。視頻顯示，目擊者一路追逐嫌犯數條街，嫌犯最後將女子被盜包包扔給追趕者，受害人拿回包包和財物。這名受害者沒有受傷。

警方呼籲任何有此兩起案件線索者，可洽617-745-5767聯繫Monteith警探，或發送電子郵件至 [email protected]，也可以使用#MyPD應用提交線索。

地鐵站 亞裔 臉書

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